Die baden-württembergische Landesvereinigung der Freien Wähler will bei der Landtagswahl 2021 im März den Sprung in den Landtag schaffen. Das kündigte der Landesvorsitzende Klaus Wirthwein am Montag bei der Präsentation der Wahlkampfstrategie an. Bislang haben die Freien Wähler auf Landesebene keine Rolle gespielt. Zur Landtagswahl treten sie erstmals flächendeckend mit eigenen Kandidaten an. Lediglich der Wahlkreis Schwäbisch Gmünd bleibt unbesetzt. Vor allem bei den Themen Bildung, Energie, Wirtschaft und Verkehr wollten die Freien Wähler punkten, sagte Wirthwein. Die Freien Wähler wollten sich für die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums stark machen, außerdem für eine Energiewende, bei der kommunale Versorger die Hauptrolle spielen. Ziel sei es, eine bürgerliche Mehrheit mit CDU und FDP zu erreichen. Unterstützung gab es vom bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Er verwies darauf, dass die Freien Wähler in Bayern und Brandenburg den Sprung in die Landtage geschafft hätten.

In Baden-Württemberg gibt es zwei Gruppen von Freien Wählern: Die Landesvereinigung der Freien Wähler ist eine Partei. Sie tritt nun zur Landtagswahl an. Dagegen sind die Wählergruppierungen, die als Freie Wähler bei Kommunalwahlen antreten, bewusst parteiunabhängig. Viele Freie Wähler aus Kommunalparlamenten haben sich im Verein „Landesverband der Freien Wähler“ zusammengeschlossen. Der Verein ist als eine Art Interessensgemeinschaft zu sehen. Erklärtes Ziel dieser Freien Wähler ist es, sich auf die Kommunalpolitik zu beschränken.