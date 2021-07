Bahn- und Busfahrende mit Jahreskarten können in den Sommerferien kostenlos über die Grenzen der Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg hinweg reisen. Eine Dankeschön-Aktion für Abo-Karten-Nutzer.

In der ganzen Zeit der Sommerferien können alle, die ein Abo für einen Verkehrsverbund in Baden-Württemberg haben, mit ihrer Karte durch das ganze Bundesland fahren. Das teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Während der Aktion "bwAboSommer" könne man dann kostenfrei mit allen Bussen, Straßenbahnen oder Regionalzügen der Bahn fahren.

Wiederholung der Aktion aus 2020 als Dankeschön

Diese Aktion gab es bereits im vergangenen Jahr im ersten Corona-Sommer. In diesem Jahr wird sie wiederholt, so Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), um sich bei allen Fahrgästen zu bedanken, die in der Coronazeit ihre Dauerkarten und Abos nicht gekündigt haben. "Wenn Sie beispielsweise ein Abo in Stuttgart haben, können Sie an den Bodensee fahren oder nach Bad Mergentheim oder wohin auch immer, was Sie interessiert", sagte Hermann dem SWR. Die Aktion soll für alle Jahresabonnements und Jahrestickets für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Erwachsene und Senioren gelten. Auch mit Job- und Semestertickets könne man in der Sommerzeit durch ganz Baden-Württemberg fahren. Ausgeschlossen von der Aktion seien einzeln erworbene Wochen- oder Monatszeitkarten innerhalb des Aktionszeitraums. Insgesamt profitieren rund 1,5 Millionen Fahrgäste im Land davon. Die Aktion Sommerabo beginnt am 29. Juli und endet am 12. September.