Am dritten Tag der Olympischen Winterspielen in Peking gab es die erste Goldmedaille für das deutsche Team.

Johannes Ludwig aus Thüringen gewann vor der Konkurrenz im Rodeln.

Für die deutschen Skispringer lief es dagegen nicht so gut. Stephan Leyhe aus Hinterzarten und die anderen DSV-Adler landeten - beim Einzel-Springen von der Normalschanze - auf den hinteren Plätzen. mehr...