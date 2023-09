Das Reitturnier in Donaueschingen fristete in den vergangenen Jahren - auch wegen Corona - ein eher tristes Dasein. Das betraf auch das legendäre „Seine Durchlaucht Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnis-Turnier“. Kein Springreiten, kein Fahrsport, nur noch Dressur und zwar nicht mit den besten Reiterinnen und Reitern. In diesem Jahr fällt sogar alles aus. Doch es gibt Hoffnung – 2024 , quasi zum 70.Geburtstag soll das Turnier im Schlosspark wiederbelebt werden – der Neustart ist gesichert! Donaueschingen darf sich also fast genau in einem Jahr wieder auf die Weltelite des Reitsports freuen. 20 Jahre nach der Europameisterschaft