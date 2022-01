Stadt Freiburg nutzt bei Stellenanzeigen ab sofort die weibliche Form

Jobangebote und Stellenanzeigen der Freiburger Stadtverwaltung sollen künftig den Zusatz (a) für "alle" erhalten. Auch beim Berufstitel gibt es eine Neuerung.

Die badische Kommune kündigte am Donnerstag an, Jobtitel nur noch in der weiblichen Form anzugeben. Hinzu komme statt des weit verbreiteten Zusatzes (w/m/d) für (weiblich/männlich/divers) der Zusatz (a) als Abkürzung für "alle". Gesucht wird zum Beispiel: Vermessungsingenieurin (a). Alle Menschen - unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, Alter, Herkunft oder Religion - sollen sich auf diese Weise direkt angesprochen fühlen, heißt es bei der Stadt Freiburg. Statt solcher Kriterien zählten für die Stadtverwaltung Talent, Können und Einsatz.

"Die unzähligen, individuellen Unterschiede einer vielfältigen Gesellschaft sind eine Bereicherung und sollen nicht nur mitgedacht, sondern künftig offensiv von uns eingeworben werden", erklärte Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos).

Während der Fußball-EM im vergangenen Jahr hisste die Stadt Freiburg eine Regenbogenflagge an ihrem Rathaus. SWR

Als Jobtitel nur noch die weibliche Form

Zu einer bunten Stadt gehöre auch eine bunte Stadtverwaltung. Dass nur noch die weibliche Berufsbezeichnung genannt wird, begründete die Stadt damit, dass in deutschen Stellenanzeigen immer noch die männliche Form dominiere. "Wir setzen hier ein sichtbares Zeichen für die Selbstverständlichkeit der Gleichheit aller", so Horn. "Indem wir bewusst einen sprachlichen Hingucker setzen, um verfestigte Stereotype aufzubrechen."

Die rund 230.300 Einwohner große Stadt nutzt nach eigenen Angaben seit 2018 bei Ausschreibungen "diversitätskonforme" Anreden. Auf den Klammerzusatz (w/m/d) sei 2019 der sogenannte Gender-Gap gefolgt, also ein Unterstrich wie in dem Wort "Lehrer_in".

Gendern als Streitthema

Eine Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag der "Welt am Sonntag" hatte im vergangenen Mai ergeben, dass 65 Prozent der Bevölkerung in Deutschland nichts von einer stärkeren Berücksichtigung unterschiedlicher Geschlechter in der Sprache halten, berichtete die Wochenzeitung in Ihrem Onlineangebot.

Demnach lehnt die Mehrheit Formulierungen wie "Zuhörende" statt "Zuhörer" ab. Auch das sogenannte große Binnen-I in der Schriftsprache - WählerInnen - wird ebenso abgelehnt wie eine gesprochene Kunstpause vor der zweiten Worthälfte, die schriftlich mit dem Gendersternchen ausgedrückt wird (Wähler*innen). Der Umfrage zufolge bewerten Frauen die sogenannte Gendersprache positiver als Männer, doch auch von ihnen lehnten 59 Prozent sie ab. Der Forschungsgruppe Wahlen sagten 71 Prozent der Befragten, sie fänden Trennungszeichen und Sprechpausen nicht gut.

Ablehnung von Genderformen steigt

Auch wenn in Medien und Öffentlichkeit immer mehr darauf geachtet wird, eine gendergerechte Sprache zu verwenden, das Publikum scheint diese Bemühungen um sprachliche Ausgewogenheit nicht zu schätzen. Infratest hat herausgefunden, dass die Ablehnung im Vergleich zu 2020 sogar gestiegen ist. Vorbehalte haben demnach eher Ältere, Personen mit geringerer Schulbildung und Männer, und das quer durch alle politischen Lager.

"Jeder soll noch so reden können, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Von diesem ganzen überspannten Sprachgehabe halte ich nichts."

Eine Altersgruppe sticht heraus

Ähnlich hat das auch das Meinungsforschungsinstitut Forsa in seiner Umfrage festgestellt. Im vergangenen Mai bezeichneten 82 Prozent der Befragten das Thema als weniger oder gar nicht wichtig. Und gleichzeitig störten sich sehr viele an den - ganz gleich wie -gegenderten Formen in geschriebenen Texten. Lediglich in der Altersgruppe der 18-29-Jährigen fanden 40 Prozent die Gendersprache gut.

Und für den "Spiegel" stellte Civey die Frage: "Wie bewerten Sie den Vorschlag, staatlichen Stellen gesetzlich zu verbieten, geschlechtergerechte Sprache zu benutzen?" Die Antworten fielen je nach Parteizugehörigkeit sehr unterschiedlich aus. Zwei Drittel der grünen Wählerinnen und Wähler lehnten ein solches Verbot klar ab, zwei Drittel der Unionsanhänger fanden es gut. Bei FDP- und AfD-Anhängern war die Zustimmung noch größer. SPD- und Linken-Wählende sind teilweise noch unentschieden.

Wissenschaftliche Untersuchungen zum Gendern

Weltweit hat ein gutes Drittel aller Menschen eine Muttersprache, die zwischen männlichem und weiblichem Geschlecht unterscheidet, ein sogenanntes Genus-System. Ob das im Zusammenhang mit der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in einer Gesellschaft steht, hat die Weltbank 2018 mit statistischen Methoden untersucht.

Demnach ist die Frauenerwerbstätigkeit in Ländern mit Genus-System im Durchschnitt niedriger als in Ländern mit einer Sprache, die keine verschiedenen Geschlechter kennt. Die statistische Auffälligkeit heißt allerdings nicht, dass die Sprache auch die Ursache für die Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt ist.

Dass Sprache und gesellschaftliche Wirklichkeit jedoch eng miteinander verwoben sind, ist laut der SWR-Redaktion Wissen ausgesprochen plausibel. Ein wissenschaftlicher Nachweis ist allerdings schwer zu führen, wenn es um die Frage geht, welche Rolle die grammatikalisch männliche Form in der Wirklichkeit spielt und welche Auswirkungen es in Deutschland hätte, wenn wir sie bei der Bezeichnung von Menschen künftig bewusst vermeiden würden.