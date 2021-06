In Baden-Württemberg ist fast jede fünfte Frau von Altersarmut betroffen. Darauf macht der Paritätische am Internationalen Frauentag aufmerksam und fordert eine gerechtere Einkommenspolitik. Laut Statistischem Landesamt waren 2019 20 Prozent der über 65-Jährigen Frauen von Armut gefährdet. Das entspricht fast jeder fünften Frau im Rentenalter. Bei den Männern seien es 15 Prozent. Altersarmut sei heute schon weiblich, die Tendenz wird in Zukunft noch steigen, so Ursel Wolfgramm, die Vorstandsvorsitzende des Paritätischen Baden-Württemberg. Bei verheirateten Frauen könne das auch zu einer finanziellen Abhängigkeit vom Partner führen. Um im Alter ein Leben in Würde sicherzustellen, fordert der Paritätische vorbeugende arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, schon für junge Frauen. Der sogenannte Gender Pay Gap, also der Unterschied im durchschnittlichen Bruttostundenverdienst zwischen Mann und Frau, müsse angeglichen werden. Berufe, die vor allem mit Frauen in Verbindung gebracht werden, müssten besser bezahlt werden. Man brauche einen Mindestlohn von dem man leben könne und später eine Rente, die zum Leben reicht, so der Paritätische.