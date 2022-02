Erstmals beginnen mehr Frauen als Männer mit dem Studium

Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes Baden-Württemberg haben im Wintersemester 2020/21 mehr Frauen als Männer mit dem Hochschulstudium begonnen. Ihr Anteil an den Studienanfängern liege bei gut 50 Prozent, der Frauenanteil bei den Studierenden insgesamt bei knapp 49 Prozent, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Stuttgart mit. In den MINT-Fächern, also in Mathematik und den Natur- und Ingenieurwissenschaften, waren 44.500 Frauen eingeschrieben. Dies entspreche einem Frauenanteil von knapp 31 Prozent. So hoch war Anteil in den vergangenen drei Jahrzehnten noch nie.