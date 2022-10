Grüne Staatssekretärin aus BW über Heizölpreise und die Zukunft der Atomkraft

Beim Grünen-Bundesparteitag in Bonn hat die Heidelberger Staatssekretärin Brantner ihre Position bekräftigt, AKW nicht übers Frühjahr hinaus zu betreiben.

Die Bundesdelegiertenversammlung der Grünen hat am Freitagnachmittag in Bonn mit einer Debatte um den Atomausstieg und die Energieversorgung im Winter begonnen. Diese wird aktuell zwischen den Ampelparteien in der Bundesregierung kontrovers diskutiert, besonders zwischen der FDP und den Grünen herrscht Uneinigkeit.

Die Heidelberger Abgeordnete Franziska Brantner hat als Staatssekretärin des Bundeswirtschaftsministeriums die Position von Wirtschaftsminister Robert Habeck bekräftigt, sie sei für einen "Streckbetrieb auf Abruf". Auf die Frage, ob sie einen Kauf neuer Brennstäbe für AKW in naher Zukunft ausschließe, antwortete Brantner zurückhaltend.

Im SWR-Interview mit Sebastian Deliga beim Grünen-Parteitag in Bonn hat sich Brantner zu ihrer Position in der AKW-Debatte geäußert:

In einem Antrag des Bundesvorstands für den Parteitag heißt es, für den "äußersten Notfall" solle eine Einsatzreserve von zwei AKW bis zum kommenden Frühjahr betriebsbereit bleiben. Die FDP fordert insgesamt eine Laufzeitverlängerung, was die Grünen ablehnen. Lediglich die beiden Meiler im Süden des Landes, Isar II und Neckarwestheim II, sollen bis Frühjahr 2023 betriebsbereit bleiben.

"Wir reden gerade in der Koalition, weil wir natürlich sehen, dass wir jetzt eine schnelle Einigung brauchen", sagte Brantner dem SWR. Für Reparaturen bei Isar II sei Zeit nötig. Zur Diskussion über eine Verlängerung des AKW-Betriebs über das kommende Frühjahr hinaus sagte die Politikerin: "Ich finde, dass diese Debatte mittlerweile etwas ad abstraktum geführt wird." Die Aufgabe sei nun, einen Streckbetrieb auf Abruf zu ermöglichen. "Es ärgert mich, dass wir das nicht hinbekommen, weil Teile der Koalition das blockieren."

Die Bundesdelegierten der Grünen entscheiden beim Parteitag in Bonn vom 14. bis 16. Oktober 2022 über eine Vielzahl von Anträgen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Aus den Reihen der rund 800 Delegierten gibt es Gegenstimmen zum Vorschlag des Bundesvorstands. In einem Änderungsantrag des Berliner Kreisverbands Friedrichshain-Kreuzberg, über den am Abend abgestimmt wird, wird eine härtere Linie vertreten. Er trägt den Titel "Am Atomausstieg festhalten - keine Laufzeitverlängerung und auch kein Streckbetrieb". Zwar rechnete die Parteiführung im Vorfeld der Beratungen damit, dass sich die Vorstandsvorlage durchsetzen wird. Allerdings gab es noch weitere Änderungsanträge, über die ebenfalls beraten werden sollte. So setzt sich der frühere Bundesumweltminister Jürgen Trittin dafür ein, die Betriebsbereitschaft anders als vom Vorstand formuliert auf eine konkretes Datum zu beschränken - nämlich den 15. April.

Die Grünen-Staatssekretärin Brantner hat auch vorab schon mit dem SWR über den Parteitag in Bonn gesprochen:

Hilfe für Menschen mit Ölheizungen?

Der Fokus in der aktuellen Debatte soll nach Brantners Willen auf die Unterstützung der Menschen gerichtet werden. Darauf angesprochen, dass in Baden-Württemberg viele Menschen nicht mit Gas, sondern mit Öl, Pellets oder anderen Materialien heizen, sagte die 43-Jährige dem SWR: "Deren Preise sind aber auch nicht identisch nach oben gegangen. Deswegen wird man aber trotzdem schauen, ob in Härtefallsituationen gerade auch für Unternehmen noch Unterstützungen gebraucht werden oder für Sozialeinrichtungen." Darauf habe auch die Gaspreiskommission hingewiesen, deren Vorschläge aktuell umgesetzt würden.

Man müsse bei der Unterstützung aber auch darauf achten, dass nicht dort geholfen werde, wo gar keine Hilfe nötig sei, so Brantner. Schließlich gehe es um Steuergelder und man mache damit Schulden, die zwar "richtig und nötig" seien, aber eben nicht falsch ankommen sollten. Sie verwies auch auf das Wärmekonzept in Baden-Württemberg und finanzielle Unterstützungen für Wärmepumpen.



Erster Parteitag der Grünen in Präsenz seit drei Jahren

Es ist der erste Parteitag der Grünen in Präsenz seit 2019. Während am Freitag die Energieversorgung im Winter mit Bundeswirtschaftsminister Habeck als Redner im Mittelpunkt steht, wird Außenministerin Annalena Baerbock am Samstag sprechen. Thema dürften auch Waffenlieferungen in Kriegsgebiete sein. Am Sonntag wird es um die Klimapolitik gehen und um die Frage, ob Kohlekraftwerke zurück ans Netz sollen.

Demonstrationen im Vorfeld des Grünen-Parteitags

Vor der Tagungshalle in Bonn demonstrierten zum Auftakt des Parteitags Klimaschützerinnen und Klimaschützer. Mehrere Organisationen, darunter Greenpeace und Fridays for Future, kritisierten die Kohleausstiegs-Vereinbarung zwischen Habeck, der nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) und dem Energiekonzern RWE. Sie sieht zwar ein Ende der Braunkohleverstromung bereits bis 2030 statt 2038 vor - beinhaltet aber auch den Abriss des Ortes Lützerath, ein Symbol des Widerstands gegen die Kohle.