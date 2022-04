Rundfunklegende Frank Elstner feiert 80. Geburtstag

Seine ersten Schritte ging Elstner beim Hörfunk im damaligen SWF in Baden-Baden mit zehn Jahren. Mit "Wetten, dass..?" prägte er die TV-Welt. Nun feiert er seinen 80. Geburtstag.

Frank Elstner kann man getrost eine Legende nennen, da sind sich viele in der Branche einig. Als er am 14. Februar 1981 die Show "Wetten, dass..?" auf die Fernsehbildschirme brachte, schrieb er Geschichte und erfand damit eine der bis heute größten Fernsehshows in Europa. Viele ZDF- und auch SWR-Fernsehformate folgten. Doch seine Karriere im Rundfunk begann ganz klein.

80 Jahre Frank Elstner - 70 Jahre im Mediengeschäft

"Mit zehn Jahren kam ich nach Baden-Baden", da habe der Südwestfunk (SWF) ein Kind gesucht, das Hochdeutsch spricht, und "da ich aus Berlin kam, ging's einigermaßen", erzählte Elstner, als er Mitte April in der Landesschau im SWR Fernsehen zu Gast war. Er habe dann beim SWF-Hörfunk das Bambi gespielt.

Reporter Tim Diekmann porträtiert Frank Elstner im SWR Fernsehen:

"Da begann eigentlich beim Südwestfunk meine Karriere."

Frank Elstner wurde am 19. April 1942 in Linz in Österreich geboren. Er wuchs quasi im Showgeschäft auf, seine Mutter war Ballettmeisterin und Schauspielerin in Berlin, auch sein Vater Schauspieler und Regisseur. Als viertes Kind von Künstlereltern lebte er zunächst in Berlin, doch schon bald zog es die Familie nach Baden-Baden. Hier fand sein Vater Erich Elstner eine Anstellung als freier Mitarbeiter beim Südwestfunk. Auch seine Mutter Hilde Engel-Elstner arbeitete damals als Ansagerin und Hörspielsprecherin beim Hörfunk des SWF. So hatte der junge Frank Elstner, der eigentlich gebürtig Timm Maria Franz Elstner heißt, früh Kontakt mit dem heutigen Südwestrundfunk (SWR).

Im Landesschau-Studio erzählte Frank Elstner was ihn auch jetzt noch bewegt und welche Vorteile er im Leben ohne TV sieht:

Vom Baden-Badener "Bambi" zum Privatrundfunk

Nachdem der zehnjährige Elstner in der Südwestfunk-Hörspielbearbeitung von Walt Disneys "Bambi" dem kleinen weltberühmten Rehkitz seine Stimme lieh, folgten mehrere Hundert Hörspielaufnahmen.

Richtig Fahrt nahm Elstners Karriere beim Hörfunk von Radio Luxemburg auf. Hier kam er auch zu seinem Rundfunknamen. Als er 1964 bei dem privaten Radiosender als Sprecher anfing, gab es dort schon einen Kollegen mit dem selben Rufnamen. Der gebürtige Timm Elstner entschied sich also in den Radiosendungen den Vornamen seines älteren Bruders zu nutzen. Seitdem ist er als Frank Elstner bekannt. Bei dem Radiosender etablierte er sich in den 1960er Jahren als Sprecher und Formatschöpfer, arbeitete auch im Fernsehen und wurde 1972 Direktor des deutschen RTL-Programms.

Elstner blieb aber nicht nur dem Privatrundfunk verhaftet und fand immer wieder den Weg zum Südwestfunk.

Erfolg als Moderator von "Montagsmaler" - Erfinder von "Wetten, dass..?"

Von 1974 bis Ende 1979 präsentierte Frank Elstner im Dritten 53 Mal die erfolgreiche SWF-Quizsendung "Die Montagsmaler". Etliche Engagements und Highlights folgten. Unter anderem der legendäre Satz: "Top, die Wette gilt" - als er 1981 im ZDF "Wetten, dass..?" erschuf und damit später dem Entertainer Thomas Gottschalk die Bühne bereitete.

Auch danach machte und entwickelte Elstner regelmäßig neue Formate, moderierte Sendungen wie "Verstehen Sie Spaß?" im Ersten und arbeitete unter anderem mit dem ZDF, RTL, Sat.1 und dem SWR zusammen. Später ist er sogar bei YouTube und auf Netflix in dem Talkformat "Frank Elstner: Wetten, das war's..?" zu sehen.

Elstner schuf die Samstagabend-Familienshow schlechthin. Hier sehen wir die Moderatoren Thomas Gottschalk (links), Wolfgang Lippert und Frank Elstner (rechts) während der 100. Sendung "Wetten, dass..?" picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Krankheit in der Öffentlichkeit

Im Jahr 2015 wird bei Frank Elstner die Nervenkrankheit Parkinson diagnostiziert. 2019 machte er seine Krankheit öffentlich, seitdem wirbt Elstner, wie er selbst sagt, für eine bessere Wahrnehmung und Behandlung der Krankheit. Vor einem Jahr sprach er im SWR ausführlich über seine Erkrankung und wie diese schon vor 20 Jahren schleichend begann.

Außerdem ist bekannt, dass Frank Elstner aufgrund einer angeborenen Fehlbildung seines rechten Auges seit seinem 20. Lebensjahr eine Augenprothese trägt.

Immer wieder Baden-Württemberg

Nicht nur der junge Elstner war im Land beheimatet, er ging in Rastatt und Baden-Baden zur Schule, spielte in Karlsruhe Theater und machte 1964 ein Volontariat bei den "Badischen Neuesten Nachrichten". Noch heute nennt er Baden-Baden seine Heimat und lebt dort mit seiner Ehefrau. Mit ihr lebt er in dritter Ehe. Insgesamt hat er fünf Kinder. Weiterhin arbeitet er mit dem SWR zusammen und zeigt sich mit 79 beziehungsweise 80 Jahren als interessierter Journalist in Fernsehreportagen.

Aktuell ist er im SWR mit der Reportagesendung "Elstners Reisen" zu sehen, die er zusammen mit einem Tierexperten des Karlsruher Zoos macht.

Programmhinweis: Zum 80. Geburtstag von Frank Elstner

Die ARD produzierte Elstner zu Ehren eine Talksendung mit speziellen Weggefährten. Ausgestrahlt wurde diese über die Osterfeiertage im Ersten sowie dem SWR Fernsehen: "Frank Elstner - noch eine Frage!". Darin wird Elstner von seinen Gästen ausgefragt, namentlich von: Anke Engelke, Jan Böhmermann, Barbara Schöneberger, Michelle Hunziker, Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Jean-Claude Juncker. Zu sehen ist die Sendung in der Mediathek.