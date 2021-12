Frank Brettschneider: "Die Ampel-Regierung hat bereits viel Vertrauen verloren"

Am Donnerstag beschloss die Konferenz aus Bund und Ländern verschärfte Corona-Regeln. Politikwissenschaftler Frank Brettschneider über das Handeln der Politik in den letzten Monaten.

Viele Bürgerinnen und Bürger sind zur Zeit verärgert. Während die Corona-Pandemie in den Sommermonaten kaum noch spürbar war, erfahren viele Menschen dieser Tage ein Déjà-vu. Ab Samstag gelten in Baden-Württemberg mehr noch als in ganz Deutschland wieder verschärfte Corona-Regeln zur Eindämmung der Pandemie. Politikwissenschaftler Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim kann den Frust, vieler Bürgerinnen und Bürger verstehen: "Die Menschen sind weiter, als es die Politik den Sommer über war", so Brettschneider im Interview mit dem SWR. "Viele haben, das sieht man in Umfragen, bereits im Sommer gefordert, man braucht härtere Maßnahmen", fährt er fort. Reaktionen auf Bundesebene habe man während dieser Zeit nicht viele gesehen.

Brettschneider sieht Wahlkampf als Ursache für zögerliches Handeln

Brettschneider erklärt diese Handlungsunfähigkeit der Bundespolitik mit dem zurückliegenden Wahlkampf: "Da wollte man die Wählerinnen und Wähler nicht erschrecken und jetzt ist die Ernüchterung da, darüber sind viele verärgert", so der Politikwissenschaftler.

Politikwissenschaftler der Universität Hohenheim: Frank Brettschneider dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

"Wir haben ein Problem mit Zuständigkeiten"

An klaren Ansagen mangelt es laut Brettschneider im Land nicht, das Problem liege an einer anderen Stelle. "Wir haben ein Problem mit Zuständigkeiten", so der Politikwissenschaftler. Ob in der Bekämpfung der Pandemie Bund, Land oder die Landkreise gefordert seien, sei oft unklar. "Da muss sicher etwas reformiert werden", schlägt Brettschneider vor.

Für Brettschneider fehlt es den Lösungsvorschlägen der Politik in diesen Tagen an Verlässlichkeit. Zu wenig werde über mögliche Lösungswege gesprochen. Die Debatten seien zu kurzfristig geführt worden statt über einen längeren Zeitraum hinweg. Dem Vorwurf vieler Menschen, dass es in der politischen Landschaft Baden-Württembergs aber an Macherinnen und Machern fehle, die in der Corona-Krise Verantwortung übernehmen, widerspricht der geborene Wiesbadener: "Der Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobl (CDU), war immer auf der Seite der Sicherheit, auch Herr Kretschmann (Grüne) hat immer wieder gesagt, wir müssen eine bessere Impfquote hinbekommen, sonst wird das im Herbst nichts."

Politiker dürfen laut Brettschneider ihre Meinung ändern

In den letzten Tagen und Monaten wurde vor allem eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus zum Thema einer emotional geführten Debatte. Politiker wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprechen sich mittlerweile klar für eine Impfpflicht aus, obwohl sie diese im Sommer noch ausgeschlossen hatten. Politikwissenschaftler Brettschneider sieht im Fall von Kretschmann darin aber keinen Verlust der Glaubwürdigkeit des Politikers: "Den Ministerpräsidenten macht es nicht unglaubwürdiger, weil er im Sommer immer angefügt hat, dass er sich eine Impfpflicht vorstellen könnte, wenn sich die Lage verschärft", so Brettschneider. Es sei schlau gewesen die Impfpflicht nicht von vornherein kategorisch auszuschließen.

Problematisch ist laut Brettschneider eher das Bild der Gesellschaft, das es Politikern nicht erlaubt, von einmal vertretenen Standpunkten abzurücken. "Wenn ein Politiker mal seine Meinung ändert - unter anderen Erkenntnissen und dem Druck der Umstände - sagen wir schnell, der sei umgefallen, der hält nicht mehr sein Versprechen. Man kann das auch als Lernen bezeichnen, wenn man mal darauf eingeht, dass etwas neu ist und man sein Verhalten anpassen muss", so der Politikwissenschaftler. Politiker sollten aber alles, was sie den Bürgern vermitteln wollen, mit Bedacht und Vorsicht formulieren.

"Die Ampel-Regierung hat bereits viel Vertrauen verloren"

Besonders auf Bundesebene vermisst die Bevölkerung aktuell Konstanz. Das geht laut Brettschneider aus Umfragen hervor. Die neue Ampel-Regierung, die im Laufe der nächsten Woche ihren Dienst antreten will, habe bereits "viel Vertrauen verloren". "Wir haben immer noch keine Kenntnis darüber, wer Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin für die SPD sein wird. Das ist in einer solchen Pandemie-Phase wirklich das Allerschlechteste", so der Politikwissenschaftler. Auch sei der designierte Kanzler Olaf Scholz (SPD) bei Fragen zur Pandemie zu lange im Hintergrund geblieben. Für Brettschneider gilt beim Blick auf die aktuelle Corona-Politik das Fazit: "Die Planung könnte besser sein."

Das gesamte Interview mit Frank Brettschneider: