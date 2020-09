Die Oppositionsfraktionen von SPD und FDP im Landtag haben in ihren Herbstklausursitzungen den Fahrplan für die nächsten Monate festgelegt. Beide Parteien nehmen unter anderem die Bildung in den Fokus.

Die oppositionelle SPD im Landtag setzt sich für ein Bildungszeitkonto ein, mit dessen Hilfe Arbeitnehmer fit für den industriellen Wandel gemacht werden sollen. So solle an einem Tag im Monat Fortbildung möglich sein, teilte die Landtags-SPD am Donnerstag nach ihrer Fraktionsklausur mit. "Wir wollen alles dafür tun, dass wir Arbeitsplätze im Land erhalten. Und wir wollen, dass auch die Autos und Maschinen der Zukunft in Baden-Württemberg gebaut werden", sagte Fraktionschef Andreas Stoch. "Ein Bildungszeit-Konto kommt sowohl den Beschäftigten als auch den Unternehmen zugute. Deshalb wären beide Seiten gefordert, hier ihren Beitrag zur Finanzierung zu leisten", erklärte er zur Frage, wer das bezahlen soll.

Aber auch für ein gutes Gesundheitssystem mit einer vernetzten Krankenhausstruktur sowie die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum stehe die SPD. Daneben fordert Stoch die Aufrechterhaltung von Schulunterricht und Betreuung auch unter Corona-Bedingungen.

FDP kritisiert einseitigen Fokus in grün-schwarzer Corona-Strategie

Auch die FDP im Landtag beschäftigte sich auf ihrer Fraktionsklausur mit dem Erhalt der Bildung. Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hat einen Gesetzentwurf zur digitalen Schule angekündigt. Beide Oppositionsfraktionen stellen sich nicht grundsätzlich gegen eine Neuverschuldung, wollen aber gesichert sehen, dass die Gelder wirklich nur zum Ausgleich von coronabedingten Schäden benutzt werden.

So forderte die FDP von der grün-schwarzen Landesregierung ein stärkeres Augenmerk auf die Lage in den Kliniken. "Was uns zu kurz gesprungen erscheint, ist die im Grunde vollständige Reduktion der Corona-Politik auf die Zahl der Neuinfektionen", kritisierte Rülke. Seit sechs Wochen habe man eine erhöhte Zahl an Infektionen, aber die Zahl der schweren Fälle und Todesfälle sei nicht gestiegen, und die Situation in den Kliniken sei nicht schlechter geworden. Von einer Überlastung der Krankenhäuser, wie man sie zu Beginn der Pandemie vermeiden wollte, könne keine Rede sein. "Darauf sollte man auch Rücksicht nehmen bei seiner Corona-Politik." Die FDP drohte zudem gegebenenfalls mit einer Klage gegen neue Schulden.

Die dritte Oppositionsfraktion im Landtag, die AfD, hat keine Herbstklausur abgehalten