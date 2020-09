Die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU in Baden-Württemberg sind nach der Sommerpause in Klausur gewesen. Vor der Landtagswahl in einem halben Jahr sind die Koalitionspartner gleichzeitig Konkurrenten, aber in Zeiten von Corona müssen sie trotzdem eine gemeinsame Linie finden.

Sendung am Fr , 18.9.2020 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW