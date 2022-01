Coronavirus in BW: Diese Fragen muss sich Kretschmann rund um Omikron stellen

Die Virusvariante Omikron verbreitet sich auch in Baden-Württemberg rasend schnell, verursacht aber offenbar mildere Verläufe. Ministerpräsident Kretschmann steckt im Dilemma: Wie geht es jetzt weiter?

- Wie ist die Ausgangslage in BW?

- Wie reagiert die Landesregierung?

- Welche Regeln gelten demnächst?

- Wer könnte von Änderungen betroffen sein?

- Wie geht Kretschmann ins Treffen am Montag?

Mittlerweile steigen die Corona-Zahlen in Baden-Württemberg auf immer neue Rekordwerte. Am Freitag waren es (Stand 16 Uhr) im Vergleich zum Vortag 17.301 Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 734,3 (Vortag: 667,2). Erst Mitte Februar soll der Höhepunkt der Omikron-Welle erreicht sein, sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Doch Omikron hat im Vergleich zur Delta-Variante auch einen Vorteil: Die Erkrankungen verlaufen milder, deutlich weniger Menschen müssen auf die Intensivstation. Das klingt, als könnten die Ministerpräsidenten bei ihrem Treffen am Montag Lockerungen beschließen. Doch was ist, wenn Mitte Februar mehrere hunderttausend Menschen am Tag infiziert werden? Bricht das Gesundheitswesen dann zusammen?

Klar ist: Die baden-württembergische Landesregierung muss jetzt viele Fragen beantworten. Lockern oder harte Linie - darum geht es jetzt.

Das Land liegt mit einer Inzidenz von 734,3 im Mittelfeld der Bundesländer. Doch seit die Mehrheit der Menschen geimpft ist, ist die Inzidenz nicht mehr der wichtigste Maßstab für die Corona-Regeln. Die Landesregierung schaut vielmehr auf die Belastung der Krankenhäuser. Zum einen auf die Hospitalisierungsinzidenz - sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in Krankenhäuser gebracht werden. Wichtig ist aber auch die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen. Dieser Wert ist zuletzt deutlich gesunken, was eben einen Hinweis auf die größere Milde der Omikron-Variante gibt. Die Einlieferungen in die Klinik sind aber zuletzt wieder etwas gestiegen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und seine Regierung sind in einer Zwickmühle. Sie müssen spätestens Ende Januar ihre Verordnung aktualisieren - also zwei Wochen bevor die Omikron-Welle mutmaßlich ihren höchsten Pegelstand erreichen soll. Doch wenn sie sich an ihr eigenes Stufensystem halten will, muss die Regierung auf die relative Entspannung auf den Intensivstationen und in den Kliniken reagieren. Bisher ist Grün-Schwarz dieser Frage aus dem Weg gegangen, indem man am 12. Januar die Alarmstufe II mit zahlreichen Einschränkungen für Ungeimpfte einfach eingefroren hat. So konnte man auch gewährleisten, dass der Beschluss der Ministerpräsidenten für 2G plus etwa in Restaurants eingehalten werden konnte. Das heißt, dass Geimpfte, die nicht geboostert sind, sich zusätzlich testen lassen müssen. Doch was politisch eingefroren wird, muss auch irgendwann wieder aufgetaut werden - darauf achtet schon die Justiz.

Offenbar plant die Landesregierung Mitte nächster Woche zu ihrem Stufensystem zurückzukehren. Nachdem der Verwaltungsgerichtshof das Einfrieren der "Alarmstufe II" ohne Berücksichtigung der Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für voraussichtlich rechtswidrig erklärt hat, wurden die internen Pläne der Regierung nun beschleunigt. So wie es jetzt aussieht, gilt demnächst, wohl ab Mitte kommender Woche, nur noch die zweithöchste Stufe, die normale Alarmstufe. Die wäre mit einigen Lockerungen verbunden. Ein großes Aber: Die Regierung behält sich vor, nach der Ministerpräsidentenkonferenz die bisher vorgesehenen Regeln der Alarmstufe zu verändern. Das könnte innerhalb der Stufe auch Verschärfungen bedeuten.

Nach den bisherigen Regeln in der normalen Alarmstufe könnten Messen und Ausstellungen unter 2G-Bedingungen wieder öffnen. Dasselbe gilt für Clubs und Diskotheken. Dem Vernehmen nach steht hinter beiden Dingen zumindest ein Fragezeichen. Viele Fußballfans fragen sich natürlich auch, ob sie mal wieder ins Stadion dürfen. In der normalen Alarmstufe dürfte ein Stadion wieder zur Hälfte ausgelastet sein, allerdings mit höchstens bis zu 25.000 Zuschauern. Auch eine solche Lockerung dürfte in der Runde der Ministerpräsidenten mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) für Debatten sorgen.

Zuletzt trat der Ministerpräsident ziemlich auf die Bremse. Die Daten zu Omikron seien noch nicht belastbar, wahrscheinlich auch noch nicht vor der Schalte mit seinen Kolleginnen und Kollegen am Montag. Er bleibe "auf dem Pfad der Vorsicht", versicherte Kretschmann erst jüngst. Seine Hauptsorge: Wenn sich sehr viele Menschen zugleich infizieren, könne sich die Lage auf den Intensivstationen der Kliniken wieder verschärfen. "Mache ich es zu locker, dann freut sich das Virus" - Kretschmann steckt im Dilemma.