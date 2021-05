In Baden-Württemberg dürfen in immer mehr Regionen Gastronomie, Ferienunterkünfte und Freizeitparks wieder öffnen. Welche Nachweise Sie brauchen, um rein zu dürfen, lesen Sie hier:

In vielen Regionen in Baden-Württemberg können durch die neue Corona-Verordnung in diesen Tagen wieder Biergärten und Cafés, Freizeitparks und Zoos öffnen, Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen dürfen wieder Gäste empfangen. Um in ein Restaurant oder einen Tierpark gehen zu dürfen, brauchen Sie aber zwingend einen negativen Schnelltest, einen Nachweis, dass Sie vollständig geimpft sind oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind.

In Baden-Württemberg gibt es mittlerweile tausende Corona-Schnelltestzentren. Auch Apotheken führen diese Tests durch. Dort können Sie sich kostenlos testen lassen und erhalten dann ein entsprechendes Zertifikat. Das ist dann 24 Stunden gültig und dient bei einem negativen Testergebnis wie eine Eintrittskarte - beispielsweise für den Besuch eines Lokals oder beim Friseur. Termine in den Testzentren vereinbaren Sie per Telefon oder auch online. In vielen Testzentren kann man auch spontan ohne vorherige Terminabsprache vorbeikommen.

Das Testzentrum oder die Teststelle stellt über das Ergebnis des Schnelltests oder angeleiteten Selbsttests eine Bescheinigung aus. Diese ist zum Nachweis eines tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltests maximal bis 24 Stunden nach Testdurchführung gültig.

Eine Bescheinigung von Selbsttests, die unbeaufsichtigt zu Hause durchgeführt wurden, ist nicht möglich. Ein positiver Selbsttest verpflichtet jedoch zu einem nachfolgenden PCR-Test. Über das Ergebnis der PCR-Tests erhalten Sie eine Bescheinigung.

Ein positives Testergebnis muss die Teststelle übrigens dem Gesundheitsamt melden.

Geimpfte müssen einen Nachweis für einen vollständigen Impfschutz vorlegen, zum Beispiel den gelben Impfpass. Je nach Impfstoff bedarf es einer oder zweier Impfungen für einen vollständigen Schutz. Seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung müssen mindestens 14 Tage vergangen sein. Auch eine Impfbescheinigung, die vom Impfzentrum oder von der impfenden Stelle ausgestellt wurde, ist ein gültiges Dokument, mit dem Sie Ihre vollständige Impfung nachweisen können.

Als genesen gelten Sie, wenn Sie innerhalb der letzten sechs Monate positiv mittels PCR, PoC-PCR oder mittels einem anderen Nukleinsäurenachweis auf SARS-CoV-2 getestet wurden und das Testergebnis mindestens 28 Tage zurückliegt. Wenn das Testdatum länger als sechs Monate zurückliegt, gilt man nicht als genesen.

Laut baden-württembergischem Sozialministerium gibt es bislang keine speziellen Ausweise oder eine spezielle Bescheinigung über eine Genesung. Nur folgende Dokumente können Sie zur Vorlage nutzen:

PCR-Befund eines Labors, einer Ärztin/eines Arztes oder einer Teststelle

ärztliches Attest (muss Angaben zur Testart (PCR) und Testdatum enthalten)

die Absonderungsbescheinigung (muss Angaben zur Testart (PCR) und Testdatum enthalten)

weitere Bescheinigungen von Behörden (muss Angaben zur Testart (PCR) und Testdatum enthalten)

Wichtige Kriterien sind, dass klar ersichtlich ist, auf welche Person das Dokument ausgestellt ist, und das Test-/Meldedatum.

In diesem Fall wenden Sie sich an diejenige Stelle, an der der Test durchgeführt wurde, also an das Testzentrum oder an den Arzt. Auch eine Nachfrage beim entsprechenden Labor ist möglich. Für die erneute Ausstellung des Dokuments müssen Sie möglicherweise eine Bearbeitungsgebühr bezahlen.

Das ist derzeit bundesweit noch nicht einheitlich geregelt. Das Landessozialministerium empfiehlt deshalb, eine Kopie des Nachweises beziehungsweise das Original mitzuführen.

Nein, erst 14 Tage nach Abschluss der Impfserie gilt man als vollständig geimpft. Eine Ausnahme besteht, wenn Sie als genesene Person gelten und nur eine einmalige Impfdosis erhalten haben. Ein Sonderfall ist der Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem es nur eine einzige Impfung gibt.

Auch in diesem Fall gilt man als vollständig geimpft. Als Nachweis dienen der gelbe internationale Impfausweis oder die Impfbescheinigung, die Sie im Impfzentrum oder von der impfenden Stelle erhalten haben.

Aktuell gibt es noch kein Dokument, dass diese Kombination zusammenführt und bescheinigt. Daher müssen Sie als Nachweis eine Kombination aus Dokumenten nutzen, die die Infektion und die Impfung belegen. Wie lange die Infektion zurückliegt, ist in diesem Fall nicht relevant. Dafür brauchen Sie folgende Dokumente:

PCR-Befund eines Labors, einer Ärztin/eines Arztes oder einer Teststelle oder

ein ärztliches Attest (sofern dieses Angaben zu Testart und Testdatum enthält) oder

die Absonderungsbescheinigung (sofern diese Angaben zu Testart und Test-/Meldedatum enthält) oder

weitere Bescheinigungen von Behörden (sofern diese Angaben zu Testart und Test-/Meldedatum enthalten)

Außer dem benötigen Sie noch:

den gelben internationalen Impfausweis oder

die Impfbescheinigung der impfenden Stelle.

Wenden Sie sich an das Impfzentrum oder an diejenige Stelle, in der Sie geimpft wurden. Die Daten sind dort hinterlegt, sodass Ihnen eine erneute Bescheinigung ausgestellt werden kann. Dafür können gegebenenfalls Bearbeitungsgebühren anfallen.

Wenn in Ihrem Impfbuch eventuell Stempel, Datum oder eine Unterschrift in der Hektik vergessen wurden, wenden Sie sich ebenfalls an die Stelle, wo Sie geimpft wurden, und lassen das nachtragen.

Den digitalen Impfpass soll es bis Ende Juni geben. Dieses Ziel hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) genannt. Der digitale Impfnachweis soll über eine App auf dem Smartphone gespeichert werden. Laut Spahn soll aber auch der gelbe Impfausweis weiterhin gelten, um Menschen, die zum Beispiel kein Smartphone haben, nicht zu benachteiligen.