Nach den Störaktionen im Bundestag hat der Landtag von Baden-Württemberg ein Fotografierverbot für Besucher erlassen. "Wir wollen bei uns im Landtag Bilder wie letzte Woche aus dem Bundestag vermeiden", erklärte Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart. Deshalb dürften ab sofort nur noch akkreditierte Journalisten im Landtag fotografieren und filmen. Am Rande der Bundestagsdebatte zu den Pandemiemaßnahmen in der vergangenen Woche hatten Besucher von AfD-Abgeordneten im Bundestag Parlamentarier der Regierungsfraktionen bedrängt und gefilmt.