Baden-Württemberg setzt Stadionallianzen fort

Die neue Saison der Fußball-Bundesliga läuft - aus BW sind gleich vier Vereine dabei. Im Fokus der Polizei und Einsatzkräfte rund um die Spiele: Die Sicherheit der Fans.

Das baden-württembergische Innenministerium wird auch in der neuen Bundesliga-Saison am Konzept der Stadion-Allianzen festhalten. Beim Einsatz rund um Fußballspiele arbeiten Polizei, Vereine und Fanorganisationen zusammen.

140.000 Einsatzstunden der Polizei bei Fußball-Spielen

Nach Angaben des Innenministeriums kam die Polizei in Baden-Württemberg in der vergangenen Saison bei 140 Spielen in der ersten, zweiten und dritten Bundesliga auf 140.000 Einsatzstunden. Das sind gut 30 Prozent weniger als vor Einführung der Stadionallianzen in der Saison 2016/17 mit 184.000 Einsatzstunden.

Bei den Straftaten rund um Fußballspiele zeigt sich dagegen ein uneinheitliches Bild: Bis zur Unterbrechung durch die Corona-Pandemie 2020 waren sie von 679 auf 366 zurückgegangen. In der vergangenen Saison gab es wieder einen Anstieg auf 542 Straftaten.