Schnelle Regierungsbildung und Bürokratieabbau: Kurz nach der Bundestagswahl machen sich Vertreter aus der BW-Wirtschaft Gedanken, was sich jetzt verändern muss. Nicht alle haben Hoffnung.

Am Sonntag haben die Menschen im Land einen neuen Bundestag gewählt. Für viele Unternehmen, Institutionen und Verbände in Baden-Württemberg schwingt nach dieser Wahl die Hoffnung auf einen raschen Kurswechsel in der Politik mit. So etwa fordert die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Konstanz: Deutschland brauche vor allem eine handlungsfähige und verlässliche Regierung.

IHK: Lähmende Bürokratie muss weg

Sowohl für die IHK Hochrhein-Bodensee als auch die IHK Bodensee-Oberschwaben steht fest: Es müsse klar sein, wohin die Reise geht. Themen wie Infrastruktur, Bildung, bezahlbare Energie und die Fachkräftegewinnung sollten oberste Priorität haben. Zudem müssten Unternehmenssteuern sinken, damit Geld für Innovationen da ist. Und: Die lähmende Bürokratie müsse weg.

Diesen Forderungen stimmt die Stiftung Liebenau zu. Mit weniger Bürokratie bleibe mehr Zeit für die Pflege von Menschen, so das Sozialunternehmen aus Meckenbeuren (Bodenseekreis). Auch der Bauernverband Biberach-Sigmaringen fordert den Abbau von Bürokratie. Er glaubt: Ein politischer Kurswechsel wird für eine Koalition aus CDU und SPD eine große Herausforderung. Deren Positionen seien doch sehr gegensätzlich.

IHK Karlsruhe fordert schnelle Regierungsbildung

Wenn es nach der IHK Karlsruhe geht, soll möglichst bald eine Regierung entstehen. Das wäre für eine angespannte Wirtschaftslage wichtig, so der Verband. Neben einer sinkenden Auftragslage und hohen Arbeits- und Energiekosten würde auch zu viel Bürokratie die deutsche Wirtschaft hemmen. Das bremse Unternehmen aus und behindere Investitionen.

IHK-Präsident Wolfgang Grenke fordert mehr Zutrauen, weniger Regulierung und einen Bürokratieabbau. Das würde die Wirtschaft in Deutschland langfristig wettbewerbsfähig halten.

Bauernverband sieht in Schwarz-Rot eine Chance

Auch der Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg fordert nach der Wahl einen radikalen Abbau der Bürokratie in der Landwirtschaft. Gerade in einer möglichen schwarz-roten Koalition sieht der Präsident des Bauernverbandes, Stefan Kerner, eine Chance auf Verbesserung: "Grundsätzlich ist mal wichtig, dass es vielleicht nur zwei Koalitionspartner sind", sagt Kerner. Schlimmer wäre einer Dreierkonstellation gewesen.

Laut Kirsten Hirschmann, Präsidentin der IHK Heilbronn-Franken, könnten die Verhandlungen zu einer stabilen Regierung führen - allerdings nur, wenn sich auch die SPD für die Entlastung der Wirtschaft entscheidet: "Die SPD muss sich in einigen Themen bewegen", so Hirschmann. Eine Vier-Tage-Woche lehnt sie ab, das sei "kontraproduktiv", genauso wie die Wirtschaftspläne der AfD, die "nicht wirtschaftsföderlich sind."

Handwerkskammer Heilbronn-Franken fordert "keinen Stillstand"

Handwerkskammer-Präsident Ralf Rothenburger und Hauptgeschäftsführer Ralf Schnörr von der Handwerkskammer Heilbronn-Franken unterstreichen die Notwendigkeit einer handlungsfähigen Regierung.

Es dürfe auf keinen Fall zu langem Taktieren oder gar Stillstand kommen. Das wäre Gift für die ohnehin schon lahmende Wirtschaft in Deutschland, so die Spitze der Handwerkskammer. Es sei wichtig, dass die künftigen Koalitionspartner für den Wirtschaftsstandort Deutschland gemeinsam an einem Strang ziehen und nicht gegeneinander arbeiten.

Klimaaktivistin Neubauer über ihre Erwartungen an die neue Regierung

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer sagte dem SWR nach der Wahl, sie sei nachdenklich, aber auch "sehr motiviert, für Klimaschutz zu kämpfen." Aus dem Kanzleramt erwartet sie keine großen Initiativen für bezahlbaren Klimaschutz, "deswegen werden sie von uns Menschen kommen."

Cannabis-Konsumierende und Hanf-Clubs machen sich nach der Wahl Sorgen. Das hat der Hanf-Verband Rhein-Neckar dem SWR mitgeteilt. Ein Cannabis-Club aus Heidelberg, der noch in den Startlöchern steckt, wartet immer noch auf seine Lizenz und kritisiert den erheblichen bürokratischen Aufwand. Schlimmer könne es kaum werden. Mit einer Gesetzesänderung rechne man aber nicht.