In der Wimsener Höhle forscht Höhlentaucher Salvatore Busche seit mehr als 20 Jahren. Kilometerweit reichen die faszinierenden Gänge in der schwäbischen Unterwasserwelt. Über viele Jahre hat Salvatore dort immer wieder Entdeckungen gemacht. Doch jede Tauchexpedition ist eine extreme Herausforderung. 60 Meter tief kann so ein Unterwasserschacht sein.