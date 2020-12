Die Förderung und Finanzierung für den Schulbau und die Sanierung von Schulen in Baden-Württemberg sind ab sofort unter einem Dach. Insgesamt stehen für die Sanierung und den Neubau von Schulen in diesem und nächsten Jahr 400 Millionen Euro bereit, wie das Kultus- und Finanzministerium am Freitag mitteilten. Die Vereinbarung soll Kommunen entgegenkommen und gilt rückwirkend zum 1. Januar 2020. Demnach können Schulträger die Förderung einmalig beantragen. Mit der Aufnahme der Förderung von Schulsanierungen in den regulären Haushalt sind pro Jahr jeweils 100 Millionen Euro für Sanierung und Schulbaumaßnahmen vorgesehen. Bereits 2019 unterstützte das Land 84 Projekte mit rund 98 Millionen Euro.