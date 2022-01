Förderprogramm Invest BW: Innovation für den Klimaschutz

per Mail teilen

Ab dem 20. Januar startet Baden-Württemberg sein Förderprogramm Invest BW unter dem Motto "Innovationen für den Klimaschutz". Mit insgesamt 30 Millionen Euro sollen einzelne Betriebe aus verschiedenen Branchen gefördert werden, wenn sie neue Ideen im Bereich Klimaschutz haben. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) stellt damit eine so große Summe wie noch nie in der Geschichte des Landes zur Verfügung. Sie hält solche Innovationen für einen der wichtigsten Bausteine, was die nachhaltige Zukunft des Wirtschaftsstandortes Baden-Württemberg angeht: "Nachhaltigkeit und Wirtschaft sind die zwei Seiten einer Medaille: Klimaschutz funktioniert nur mit der Wirtschaft zusammen", betont die Ministerin. Ziel sei es, das Land zum Vorreiter klimaneutraler Produktion und Green Tech zu machen. Das Programm setzt dafür vor allem auf die Innovationskraft kleiner und mittelständischer Unternehmen.