Baden-Württemberg will verstärkt den regionalen Schienenverkehr fördern. Das hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen. Es geht dabei um zusätzliche Gelder für Projekte, die aus Bundesmitteln für die Gemeinden gefördert werden.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Baden-Württemberg weiter ausbauen. Hierzu stimmte das Kabinett am Dienstag einer Anhebung von Fördermitteln zu, welche aus Mitteln des sogenannten Bundesprogramms Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) finanziert werden.

Bislang gab es für die Länder 333 Millionen Euro jährlich, bis 2025 sollen es zwei Milliarden Euro pro Jahr werden. Kretschmann erklärte, dass Baden-Württemberg beim Ausbau von Schienen bereits im Spitzenfeld sei.

Was ist das GVFG? Das GVFG steht für das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Darunter fallen Finanzhilfen und Investitionen, die der Bund den Ländern gewährt, um zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse von Gemeinden zu sorgen.

"Wir wollen Baden-Württemberg zum Schienenland Nummer eins machen", sagte Kretschmann. Aus diesem Grund soll die Förderung nun größer ausfallen, um mehr Schienenprojekte als bisher möglich zu machen. Nach Schätzung des grünen Verkehrsministers Winfried Hermann könnte das eine Mehrfinanzierung für Baden-Württemberg von 800 Millionen Euro bedeuten.

"Mit diesen Investitionen werden Ausbau- und Modernisierungsvorhaben auf der Schieneninfrastruktur unseres Landes sichergestellt. Damit machen wir den Schienennahverkehr zukunftsfähig und attraktiv." Winfried Hermann, (Grüne) BW-Verkehrsminister

Ausbau und Reaktivierung von Bahnstrecken

Laut Mitteilung werden unter anderem folgende Regionalstadtbahnen gefördert:

Regionalstadtbahn Neckar/Alb von Tübingen nach Reutlingen

Hochrheinbahn von Basel über Waldshut nach Schaffhausen

Bodenseegürtelbahn entlang des Bodensees auf deutscher Seite

S-Bahn Donau/Iller - zwischen Bayern und Baden-Württemberg

Ringzug bei Tuttlingen

Außerdem soll eine ganze Reihe stillgelegter Strecken reaktiviert werden. Ziel der Landesregierung ist es, die Zahl der Fahrgäste des Nahverkehrs in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2030 zu verdoppeln.