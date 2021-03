Die Grün-Schwarze Landesregierung hat am Dienstag eine Förderung für die Krankenhäuser im Land von insgesamt 440 Millionen Euro beschlossen. Fast 250 Millionen Euro stammen aus dem Jahreskrankenhaus-Programm 2021. Weitere 190 Millionen Euro kommen aus dem Krankenhaus-Strukturfonds. Mit diesen Mitteln wird der Erhalt von bestehenden Krankenhausstrukturen gefördert. Unter anderem das künftige Zentralklinikum Lörrach bekommt einen Anteil. Das Zentralklinikum entsteht durch die Zusammenlegung der Versorgungsangebote der Standorte des gesamten Klinikverbundes. Es soll 2025 am Standort Lörrach Entenbad in Betrieb gehen. Auch der Neubau des Flugfeldklinikums in Sindelfingen wird vom Land gefördert. Geld für Erweiterungsbauten von Kliniken gibt es beispielsweise für das Rems-Murr-Kreis-Klinikum in Winnenden, das Diakonissenkrankenhaus in Karlsruhe, das Ortenau-Klinikum mit Standorten in Offenburg und Achern und das Krankenhaus Calw. Generalsaniert wird das Klinikum Christophsbad Göppingen.