In Stuttgart haben am Mittwochmorgen Säuregraffitis mit ätzender Flusssäure zu Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr geführt. Die S-Bahn-Haltestelle Schwabstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Zuvor war in der Nacht auch an der Haltestelle Marienplatz ein Säuregraffiti aufgetaucht.