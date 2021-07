In der Nähe von Steinenbronn (Kreis Böblingen) ist laut Polizei Ludwigsburg am Samstagmorgen ein Flugzeug in einem Waldgebiet abgestürzt. Bei der Maschine soll es sich um den Typ "Piper" handeln. Die Ermittlungen zur Absturzursache und zur Besetzung des Flugzeugs dauern noch an, so die Polizei. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort, Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen wurden hinzugezogen.

Mehr dazu in Kürze.