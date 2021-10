Eine neue Flugroute am Stuttgarter Flughafen erhitzt die Gemüter in der Region Stuttgart. Lufthansa und Eurowings haben den Antrag gestellt, auf dem Weg in den Süden nach dem Start ein- bis zweimal pro Stunde früher abdrehen zu dürfen. Das spare Zeit und Kerosin - und sorge für eine deutliche Lärmreduzierung an der bisherigen Route, sagen die Befürwortenden. Die Gegnerinnen und Gegner befürchten allerdings zusätzlichen Lärm für die Menschen an der neuen Flugroute.