per Mail teilen

In Anwesenheit von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wurde am Stuttgarter Flughafen der letzte Meter des Flughafentunnels durchbrochen. Beide Röhren sind insgesamt rund fünf Kilometer lang. Damit ist die Verbindung vom neuen Regional- und Fernbahnhof unter der Messe mit den Strecken nach Stuttgart und Ulm geschaffen. Komplett fertig werden der Flughafentunnel und der Bahnhof an der Messe nach Angaben der Bahn allerdings erst Ende 2027.