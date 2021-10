Herbstferien in BW: Das müssen Reisende am Flughafen beachten

In den Herbstferien ist die Reisefreudigkeit an den Flughäfen in BW höher als noch vor einem Jahr. Passagiere sollten aufgrund der Corona-Kontrollen mehr Zeit mitbringen.

Für die bevorstehenden Herbstferien verzeichnen die Flughäfen in Baden-Württemberg deutlich mehr Flüge als noch im krisengeprägten Corona-Jahr 2020. Am Freitag erwartet der Stuttgarter Airport 191 Flugbewegungen, was im Herbst für einen verkehrsstarken Tag spreche, so ein Flughafensprecher. Von der Landeshauptstadt aus fliegen die Menschen unter anderem nach Mallorca, auf die Kanarischen Inseln oder an die türkische Südküste. Gefragt seien auch Städtetrips nach Amsterdam, Istanbul, Berlin und Hamburg.

Flughafen Stuttgart erwartet mehr als tausend Flüge

Der Stuttgarter Flughafen erwartet in den Herbstferien mit rund 1.300 Flügen deutlich mehr als im vergangenen Jahr - 2020 waren es etwa 650. Hochgerechnet entspreche das rund 150.000 Passagieren, die in der kommenden Woche vom Stuttgarter Flughafen in den Urlaub fliegen, so ein Sprecher zum SWR. Insgesamt sei die Auslastung jedoch nur halb so hoch wie in der Zeit vor der Corona-Pandemie. Dennoch müssen die Passagiere vor dem Abflug mit mehr Wartezeit als gewöhnlich rechnen.

Kontrolle der Dokumente dauert länger

Nach wie vor gelten in den Terminals die üblichen Corona-Hygienebestimmungen wie Maskenpflicht und Abstandsregeln. Da neben Reisepässen und Flugtickets auch Test-, Genesenen- und Impfnachweise überprüft werden müssen, benötige die Kontrolle der Dokumente etwas mehr Zeit als sonst, so ein Sprecher. "Wir empfehlen allen Passagieren mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein." Zudem würden einige Fluggesellschaften wie Condor und Eurowings bei sehr frühen Flügen einen Vorabend-Check-in anbieten. Das Gepäck kann dabei bereits am Abend zwischen 18 und 20 Uhr vor dem Flug am Terminal abgegeben werden, um am darauffolgenden Tag Zeit zu sparen.

Bereits im Sommer hatten sich am Stuttgarter Flughafen aufgrund der Kontrollen lange Schlangen vor den Check-ins gebildet:

Verpasste Flüge am Karlsruher Flughafen

Zu Problemen wegen der aufwendigeren Kontrollen war es in den Sommerferien am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden gekommen. Dutzende Reisende hatten wegen Personalmangels an der Sicherheitsschleuse einen Flieger verpasst. Der Vorfall war "bis dato einmalig", so Eric Blechschmidt, Bereichsleiter Verkehr der Baden Airpark GmbH. Mit Problemen rechne er dieses Mal nicht.

Auch in Karlsruhe müssten Passagiere derzeit mit "verlängerten Abfertigungszeiten" rechnen. Fluggäste seien daher gebeten, rechtzeitig am Flughafen zu sein und die Unterlagen wie Tickets und Bordkarten sowie eventuell benötigte Nachweise zur Einhaltung der Corona-Vorgaben griffbereit zu haben.

Baden-Airpark rechnet mit deutlich mehr Passagieren

Für den Start der Herbstferien sind am Baden-Airpark von Freitag bis Montag insgesamt 45 Abflüge für etwa 6.000 Passagiere geplant. Das wären bis zu zehn Prozent mehr als zu Beginn der Herbstferien 2019 (5.553) und deutlich mehr als im coronageprägten Vorjahr (1.018), so Blechschmidt. Das liege zum einen an der fortgeschrittenen Pandemie aber auch an neuen Reisezielen wie Stockholm, Faro, Valencia und den Kanaren.

Friedrichshafen lockt mit neuen Zielen

Auch der Flughafen Friedrichshafen registriert nach eigenen Angaben wieder steigende Passagierzahlen. Mit Beginn der Herbstferien werde dieser Trend verstärkt. Die Maschinen fliegen beispielsweise nach Hurghada in Ägypten, Heraklion auf Kreta und Antalya in der Türkei. Kommende Woche, mit Beginn des Winterflugplans, kommen Fuerteventura und Gran Canaria als neue Ziele hinzu.

Auch an den Reisezielen müssen die Urlauber nach wie vor die vor Ort geltenden Corona-Bestimmungen beachten. Hier einige Beispiele:

In Spanien gibt es nur selten die 2G- oder 3G-Regel In Spanien ist die Corona-Lage im Moment eher entspannt. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von aktuell knapp 25 und einer Quote von knapp 80 Prozent vollständig Geimpften sind viele Maßnahmen gelockert worden. Auf Mallorca zum Beispiel dürfen seit dieser Woche Restaurants auch innen wieder genauso viele Plätze anbieten wie vor Corona. Die Regeln können sich aber im Einzelnen von Region zu Region leicht unterscheiden. 3G- oder 2G-Regeln gibt es nur selten - spanische Gerichte haben das mehrfach als unverhältnismäßig eingestuft. Maskenpflicht gilt weiterhin in öffentlichen Verkehrsmitteln und Innenräumen. Deutschland gilt in Spanien als Risikogebiet, wer einreisen will, muss einen aktuellen Test, ein Impfzertifikat oder einen Genesungsnachweis vorlegen. Insgesamt dürfte in Spanien in den kommenden Tagen eher das Wetter als Corona eine Spaßbremse sein: Von heute bis mindestens Dienstag soll ein Frontensystem über die Iberische Halbinsel und die Balearen ziehen, mit sehr ergiebigen Niederschlägen.

Steigende Corona-Zahlen in Frankreich Auch der Urlaub in Frankreich ist relativ entspannt möglich. Zwar steigen auch hier die Corona-Zahlen wieder an, allerdings sei die Lage bisher noch in allen Regionen des Landes unter Kontrolle, sagte der französische Gesundheitsminister in dieser Woche. Ferienhäuser oder Hotels können gebucht werden, einchecken ist ohne 3G-Regel möglich. Auf vielen Campingplätzen wird allerdings ein Impf-, Test- oder Genesennachweis verlangt. Der sogenannte Pass Sanitaire gilt in Frankreich für alle ab 12 Jahren. Er muss für den Restaurant- oder Cafébesuch drinnen und draußen, in Museen, Theatern, Kinos oder auch in Schwimmbädern vorgezeigt werden, und auch die Zugfahrt geht nur mit Gesundheitspass. Wer keinen vollständigen Impfschutz hat, kann einen aktuellen Corona-Test vorzeigen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die Tests werden in vielen Apotheken angeboten und kosten seit Mitte Oktober zwischen 25 und 30 Euro.