Wegen Pilotenstreiks fallen von Montag bis Mittwoch voraussichtlich Dutzende Eurowings-Flüge von und nach Stuttgart aus.

Der Stuttgarter Flughafen teilte am Sonntag mit, dass am Montag voraussichtlich 21 Starts und 19 Landungen gestrichen werden. Das sei rund die Hälfte der geplanten 84 Eurowings-Flüge. Wieviele Flüge am Dienstag und Mittwoch gestrichen werden, war noch unklar.