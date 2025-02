per Mail teilen

Turbulenzen können eine Flugreise äußerst unangenehm und manchmal sogar lebensgefährlich machen. Noch ist unklar, ob die Klimaerwärmung dazu führt, dass es mehr davon gibt. Pilotinnen und Piloten versuchen in jedem Fall immer, Gewitter mit Turbulenzen zu umfliegen. In ihrer Ausbildung lernen sie deshalb auch "Flugmeteorologie" - zum Beispiel beim FFH Aviation Training Center in Stuttgart.