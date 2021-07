Ab in den Urlaub heißt es mit dem Beginn der Sommerferien für viele Baden-Württemberger. Die Flughäfen spüren noch immer die Auswirkungen der Pandemie. Aber es geht aufwärts.

Die Corona-Pandemie macht den Flughäfen in Baden-Württemberg zwar auch in den Sommerferien zu schaffen - aber es wird mit mehr Flügen gerechnet. An Baden-Württembergs größtem Flughafen in der Landeshauptstadt hofft man auf eine Stabilisierung des Luftverkehrs. Prognosen seien aber wegen der Entwicklung des Infektionsgeschehens schwierig, sagte ein Sprecher.

Über die Sommerferien, die am Donnerstag beginnen, sollen rund 9.000 Flieger in Stuttgart landen und starten. Bis zu 250 Maschinen täglich fliegen am ersten Ferienwochenende ab oder kommen an.

Auch der Stuttgarter Flughafen hofft, dass sich der Luftverkehr in der Urlaubszeit stabilisiert. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Karlsruhe/Baden-Baden und "Bodensee-Airport" erwarten mehr Flüge

Der Regionalflughafen Karlsruhe/Baden-Baden rechnet mit mehr Flügen als noch in den Sommerferien 2020. Insgesamt sollen rund 1.100 Flieger in den Sommerferien starten und landen. Im Vergleich zum Vorjahr sind das rund 350 Flüge mehr.

Auch in Friedrichshafen entspannt sich die Lage. In den Ferien sollen hier rund 180 Flugzeuge ankommen oder abfliegen. Im letzten Jahr gab es nur halb soviele Urlaubsflieger am "Bodensee-Airport".