In den Einrichtungen für Geflüchtete in Baden-Württemberg wird es zunehmend enger, insbesondere, da es lange nicht mehr so viele Unterkünfte gibt wie 2015. Allerdings wird es für die Landkreise immer schwieriger, Wohnraum für Geflüchtete zu finden, obwohl der Bedarf zuletzt deutlich stieg.