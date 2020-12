per Mail teilen

Flüchtlingsorganisationen haben der Landesregierung einen offenen Brief übergeben. Darin fordern sie ein Landesaufnahmeprogramm für Geflüchtete.

Gegenstand der Forderung ist das Aufnahmeprogramm an den europäischen Außengrenzen und bessere Bleiberechte für hier lebende Schutzsuchende.

"Politik der Abschottung" soll beendet werden

Laut Mitteilung des Bündnisses am Mittwoch haben mehr als 160 Gruppen, Initiativen, Vereine und religiöse Gemeinschaften im Land unterzeichnet. Sie fordern darin ein Ende der "Politik der Abschottung". In dem Brief heißt es: "Wir erinnern daran, dass Baden-Württemberg bei der Aufnahme von Geflüchteten einmal Vorreiter unter den Bundesländern war." Demnach soll Baden-Württemberg mehr Flüchtlinge aufnehmen als durch die Quotenregelung vorgesehen ist. Zudem sollen unter anderem sichere Bleibeperspektiven und eine staatlich organisierte Seenotrettung geschaffen werden.

Vergleich mit Situation 2015

Die Unterzeichner verweisen darauf, dass das Land 2015 jesidische Frauen aus dem Nordirak aufgenommen hatte, die die Terrormiliz Islamischer Staat bedrohte. Unter ihnen war die spätere Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murat. Baden-Württemberg habe die Kapazität, noch viele weitere Geflüchtete aufzunehmen und somit ein sicherer Hafen zu sein, heißt es in dem Schreiben weiter. Das Land sollte aus humanitären Gründen vorangehen - etwa mit einem Landesaufnahmeprogramm, insbesondere für Geflüchtete, die auf den griechischen Inseln Europa erreicht hätten.

Staatsministerin: Bund entscheidet

Laut Staatsministerin Theresa Schopper (Grüne) ist der baden-württembergische Handlungsspielraum für ein Landesaufnahmeprogramm begrenzt, da darüber der Bund entscheidet. Sie werde aber die Forderungen an die Landesregierung weitergeben. 24 Städte und Kommunen in Baden-Württemberg haben sich bereit erklärt über die Quote hinaus Flüchtlinge aufzunehmen.