Der Flüchtlingsgipfel findet am Donnerstag auf Einladung von Bundesinnenministerin Faeser statt. Obwohl bereits im Vorfeld Kritik aufkam - der große Wurf ist nicht zu erwarten.

Die baden-württembergische Justiz- und Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) hat vor dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern am heutigen Donnerstag in Berlin eine gerechtere Verteilung von Ukraine-Flüchtlingen innerhalb der EU-Staaten gefordert. Die Bundesregierung müsse sich dafür einsetzen, dass die Massenzustrom-Richtlinie zur Verteilung von Ukraine-Flüchtlingen auf die EU-Staaten aktiviert werde, betonte sie gegenüber dem SWR. Sie habe aber keine großen Erwartungen an den Gipfel, zumal der Bund angekündigt habe, dass nicht mit weiteren Mittel zu rechnen sei.

Gentges erneuerte indes die Forderung nach konsequenten Abschiebungen von Straftätern und Gefährdern. Auch Staaten wie Afghanistan dürften davon nicht ausgeschlossen werden. Nach Ministeriumsangaben sind seit Jahresbeginn 2022 in Baden-Württemberg 180.000 Menschen aufgenommen worden, davon 151.000 aus der Ukraine.

Ministerin dämpft erneut Erwartungen an Flüchtlingsgipfel

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat vor dem Flüchtlingsgipfel erneut die Erwartungen der Länder und Kommunen an zusätzliche finanzielle Unterstützung durch den Bund gedämpft. "Allein im Jahr 2022 hat der Bund die Länder und Kommunen finanziell mit 3,5 Milliarden Euro unterstützt. Für dieses Jahr haben wir weitere 2,75 Milliarden Euro vereinbart", sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Der Bundeskanzler hat diese Milliardenhilfen mit den Ministerpräsidenten verhandelt - und ich habe von Beginn des Krieges an die Aufnahme gemeinsam mit meinen Länderkolleginnen und -kollegen koordiniert." Faeser betonte: "Genauso werden wir weiter handeln und pragmatische Lösungen finden, um die vielerorts angespannte Unterbringungssituation zu lösen." Faeser hat Vertreter der Länder und der kommunalen Spitzenverbände eingeladen, um mit ihnen über die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen zu sprechen.

Landkreistag: Bund muss den Ernst der Lage anerkennen

Gleichzeitig erhöhen die Kommunalverbände in Baden-Württemberg den Druck und erwarten vom Bund-Länder-Flüchtlingsgipfel konkrete Unterstützung bei Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten. Der Bund müsse den Ernst der Lage und die schwierige Situation der Kommunen anerkennen, teilt der Landkreistag auf SWR-Anfrage mit.

In vielen Kommunen werde bereits auf Notunterkünfte zurückgegriffen, mit der Belegung weiterer Sporthallen sei daher zu rechnen, so der Hauptgeschäftsführer des Landkreistags, Alexis von Komorowski. Im Unterschied zur Flüchtlingswelle 2015 und 2016 sei es zudem wegen des Arbeitskräftemangels schwer, Personal für die Flüchtlingsversorgung zu finden. Wichtig sei auch, dass der Bund die Wohnkosten anerkannter Flüchtlinge übernimmt.

Kommunen sind am Limit

Neue Regeln für die Verteilung von Asylbewerbern, mehr Katastrophenhilfe im Erdbebengebiet und eine schnelle Unterstützung der Kommunen: Mit diesen Erwartungen geht der Deutsche Städtetag in den Flüchtlingsgipfel. "Viele Städte sind am Limit und benötigen dringend mehr Unterstützung für die Aufnahme von Geflüchteten", sagte der Vizepräsident des Deutschen Städtetages, Eckart Würzner, gleichzeitig parteiloser Oberbürgermeister von Heidelberg, der Deutschen Presse-Agentur.

In der aktuellen Situation reiche es nicht, wenn Bund und Länder erst rund um Ostern über weitere finanzielle Unterstützung für die Kommunen sprechen - zumal jetzt schon klar sei, dass die zugesagten Mittel für 2023 nicht ausreichen würden. "Auch die Integrationskosten, zum Beispiel für Kita und Schule, sind bisher mit keinem Cent eingepreist", kritisierte Würzner.

Oberbürgermeister berichten: An "Grenze des Machbaren angelangt"

Einen Appell an die Handelnden richteten Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister aus der Region Stuttgart. Die Lage in der Region sei schwierig, die Herausforderungen und der Handlungsdruck groß, heißt es etwa aus dem Stuttgarter Rathaus. "In der Landeshauptstadt Stuttgart sind die Unterbringungsmöglichkeiten in leerstehenden Hotels und Boardinghäusern nahezu ausgeschöpft. Sofern der Zuzug unvermindert anhalten sollte, werden wir an der Belegung von Sporthallen in größerem Umfang nicht mehr vorbeikommen", wird Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) in einer Mitteilung zitiert.

Eine Vielzahl weiterer Rathauschefs aus der Region betonten demnach, dass man die schnell wachsende und hohe Zahl Geflüchteter mit großer Sorge betrachte. "In Zeiten von ohnehin schon bestehender Wohnungsnot, von fehlenden Kita-Plätzen, von Personalmangel in Kindertagesstätten, Schulen, Arztpraxen, Krankenhäusern und öffentlichen Verwaltungen sind wir auch in vielen anderen Bereichen an der Grenze des Machbaren angelangt", heißt es in einem wörtlichen Zitat.