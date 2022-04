per Mail teilen

Die Strapazen der Flucht und Nachrichten von den Zurückgebliebenen aus der Heimat: Für Geflüchtete aus der Ukraine geht der emotionale Stress auch nach ihrer Ankunft in Baden-Württemberg weiter. Trotzdem wollen sich viele von ihnen so schnell wie möglich integrieren, die Kinder in die Schule schicken und arbeiten. Aber da macht ihnen die deutsche Bürokratie bislang noch oft einen Strich durch die Rechnung.