Ministerium: 4.500 Ukraine-Flüchtlinge in BW registriert

In Baden-Württemberg sind bislang rund 4.500 Ukraine-Flüchtlinge registriert worden. So viele Menschen seien alleine in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes aus der Ukraine angekommen, teilte Marion Gentges (CDU), Ministerin für Justiz und Migration, am Montag mit. Die Herausforderung sei für alle gewaltig, die an der Unterbringung von Flüchtenden beteiligt seien: Land- und Stadtkreise, Städte und Gemeinden, die Regierungspräsidien und das Land. Es gelinge derzeit, alle Menschen unterzubringen, ergänzte ein Sprecher. "Wir alle brauchen einen langen Atem und Zusammenhalt, um mit den Folgen, die (Präsident Wladimir) Putins furchtbarer Krieg auch für uns verursacht, umzugehen", sagte Ministerin Gentges. Seit der russischen Invasion in das Nachbarland am 24. Februar sind nach UN-Angaben bereits 2,7 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Nach Deutschland kamen laut Bundesinnenministerium bisher rund 147.000 Geflüchtete. Weil nicht alle Flüchtlinge registriert seien, könnte die tatsächliche Zahl aber deutlich höher sein.