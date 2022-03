per Mail teilen

Gerade Menschen mit Behinderung sind den Gefahren des Ukraine-Kriegs besonders ausgesetzt. Beispielsweise, wenn sind im Rollstuhl sitzen und bei einem Bombenalarm nicht so schnell in den Luftschutzbunker flüchten können. Einige haben es aus der Ukraine raus geschafft und sind jetzt in Schwäbisch Gmünd angekommen.