Bislang rund 1.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in BW aufgenommen

Baden-Württemberg rechnet mit weiteren Flüchtlingen aus der Ukraine. Rund 1.000 Menschen sind laut Justizministerin Gentges schon angekommen - private Initiativen nicht mitgezählt.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine bereitet sich Baden-Württemberg auf die weitere Aufnahme von ukrainischen Kriegsflüchtlingen vor. "Wir haben die Kapazitäten unsere Erstaufnahmezentren erhöht, um möglichst viele Menschen aufnehmen zu können", sagte Landes-Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) am Sonntag bei der Eröffnung der Misereor-Spendenaktion in Freiburg. Weitere 325 Flüchtlingen aus der Ukraine würden erwartet, bestätigte die Ministerin dem SWR.

Nach russischem Angriff auf die Ukraine: mindestens 1.000 Flüchtlinge in BW

Bislang seien rund 1.000 Kriegsflüchtlinge in Baden-Württemberg angekommen. "Mitgezählt sind da noch nicht diejenigen, die bei Familien oder Bekannten untergekommen oder über private Hilfsinitiativen nach Baden-Württemberg fliehen konnten." Die Ministerin dankte allen Bürgerinnen und Bürgern für die enorme Hilfsbereitschaft. Beispielsweise wurden in Freiburg 200 Kinder und ihre Begleiter untergebracht. Die CDU-Politikerin Gentges sicherte der Stadt für die Aufnahme der Gruppe weitere finanzielle Unterstützung zu.

Freiburg bereitet Hilfslieferungen für die Ukraine vor

Der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) sagte, derzeit liefen die Vorbereitungen für den Transport von medizinischem Material und Medikamenten, um die die Freiburger Partnerstadt Lviv (Lemberg) gebeten habe. Baden-Württemberg habe dazu dringend benötigte Ausrüstung im Wert von 2,6 Millionen Euro bereitgestellt. "Lviv wird zunehmend zum Zufluchtsort und Nadelöhr der Binnenflüchtlinge in der Ukraine. Und ich befürchte, wir müssen uns auf einen langen Krieg und eine lange humanitäre Krise einstellen", so Horn.

Kapazitäten für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ausgebaut

Unterdessen haben die Flüchtlingszentren im Land deutlich mehr Platz für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine geschaffen. Die Kapazitäten im Ankunftszentrum Heidelberg und in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen in Sigmaringen, Ellwangen sowie Freiburg würden erhöht, wie das Justizministerium bereits am Freitag mitteilte. Diese Einrichtungen haben sich demnach schon bereiterklärt, die bisher mit dem Land vereinbarten Kapazitätsgrenzen der Erstaufnahmeeinrichtungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine vorübergehend zu erhöhen. 2.500 zusätzliche Plätze stehen damit laut Justizministerium zur Verfügung. "Mit ihrer Aufnahmebereitschaft und der schnellen und unkomplizierten Hilfe senden die Städte ein eindrucksvolles Signal der Menschlichkeit und Solidarität", so Baden-Württembergs Ministerin für Justiz und Migration.