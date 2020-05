Bodensee-Schiffsbetriebe starten in die Saison

Die Schiffe der "Weißen Flotte" sind auf dem Bodensee am Mittwoch in die Saison gestartet - allerdings noch mit Einschränkungen. Auch die Passagiere müssen sich an Hygieneregeln wegen des Coronavirus halten.

