Neue Flixtrain-Verbindung zwischen Stuttgart und Hamburg

Der private Fernzuganbieter Flixtrain hat angekündigt, drei weitere Strecken in sein Angebot aufzunehmen. Zwischen Stuttgart und Hamburg sollen demnach ab dem 19. Mai Züge verkehren - unter anderem mit Zwischenhalten in Heidelberg, Frankfurt, Kassel und Hannover. Auch die Strecke Berlin - Wiesbaden (ab 2.6.) sowie die Verbindung Basel - Berlin (ab 23.6.) sollen hinzukommen. Somit erhöht Flixtrain sein Angebot auf insgesamt sieben Verbindungen mit 70 Stopps. Flixtrain-Chef André Schwämmlein äußerte sich zudem kritisch zum geplanten 9-Euro-Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr. Dies sei "unausgereift". Es drohten "komplett überfüllte Züge in ganz Deutschland", so Schwämmlein. Das für Juni bis August geplante 9-Euro-Ticket ist auf den Nahverkehr beschränkt und gilt deshalb weder bei Flixtrain, noch im ICE, Intercity und Eurocity der Deutschen Bahn.