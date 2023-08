In Baden-Württemberg gibt es viele Fledermäuse. Bei der "Batnight" am Wochenende können die nächtlichen Flugkünstler bei Veranstaltungen im ganzen Land auch aus nächster Nähe erlebt werden.

Fledermäuse sind lautlose Schatten am Nachthimmel. Jetzt im August sind laut dem Naturschutzbund (NABU) alle 21 in Baden-Württemberg heimischen Arten aktiv und lassen sich beobachten. Zur sogenannten Batnight vom 26. auf den 27. August gibt es im Land zahlreiche Events, Exkursionen und Vorträge, bei denen man mehr über die Nachtschwärmer erfahren und sie live erleben kann.

BUGA: Tipps zum Fledermausschutz

Auf der Bundesgartenschau in Mannheim ist Fledermausexpertin Gabi Parthenschlager vom NABU Mannheim am Samstagnachmittag am NABU-Vogelhaus der Artenvielfalt mit einem Infostand präsent. Sie gibt dort Tipps zum Fledermausschutz und klärt über Aussehen, Lebensweise und Besonderheiten auf. Abends geht es ab 20 Uhr auf Erkundungstour.

Fledermausführungen in Baden-Württemberg

Auch im restlichen Land werden Fledermaustouren vom NABU am Wochenende zur Batnight angeboten. In Hofen bei Stuttgart und in Ostfildern (Kreis Esslingen), in Fellbach (Rems-Murr-Kreis), Ravensburg, Breisach am Rhein (Breisgau-Hochschwarzwald), Kehl (Ortenaukreis) und in Mainhardt (Schwäbisch Hall) gibt es Veranstaltungen und Fledermausführungen, bei denen man Fledermäuse sehen kann. Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt es hier.

Vor allem Ende August sind Fledermäuse zu sehen

Normalerweise sieht man Fledermäuse nur selten, erklärt Susanne Henn aus der SWR-Umweltredaktion. "Sie sind nachtaktiv und deshalb frühstens ab Einbruch der Dämmerung unterwegs." Jetzt aber im Spätsommer seien sie besonders hungrig - denn sie wissen, Herbst und Winter kommen. "Da müssen sie sich Speck anfuttern." Das sein der Grund, warum sie zurzeit häufiger zu sehen sind.

Was machen bei Fledermäusen in der eigenen Wohnung?

Immer wieder kommt es vor, dass Fledermäuse durch gekippte Fenster mit einem Unterschlupf verwechseln und in Wohnräume fliegen. Dann hilft nur "Licht aus, Fenster und Türen weit öffnen und abwarten, bis alle ausgeflogen sind", erklärt NABU-Fledermausexperte Robert Pfeifle. "Danach alle Fenster und Türen wieder schließen und bei Licht die Räume genau durchsuchen."

Fledermäuse würden sich kleine dunkle Verstecke suchen. "Schauen Sie daher sorgfältig in Vorhängen, hinter Schränken, in engen Spalten und Vasen sowie anderen Gefäßen nach." In der Urlaubszeit solle man daher Fenster nicht gekippt lassen. "Sollten sich Fledermäuse in die Wohnung verirren, finden sie alleine nicht mehr hinaus. Sie verdursten und verhungern dann.", so Pfeifle.

Warum Fledermäuse gefährdet sind und wie man ihnen helfen kann, erklärt Susanne Henn aus der SWR-Umweltredaktion:

Fledermäuse in BW gehören zu den bedrohten Arten

Von den weltweit etwa 1.400 Fledertier-Arten leben 25 in Deutschland und 21 in Baden-Württemberg - die laut NABU alle auf der Roten Liste stehen. Einige seien vom Aussterben bedroht, wie das Graue Langohr, die Große Hufeisennase und die Nymphenfledermaus. Ihnen fehle es vor allem an Insekten als Nahrung, erklärt der NABU. Obwohl die Fledermaus bei uns kaum natürliche Feinde hat, leidet sie unter der Zerstörung ihrer Lebensräume durch die intensive Land- und Forstwirtschaft.

Über die Nahrungskette würden die Tiere außerdem Giftstoffe wie Pestizide aufnehmen, die ihre Gesundheit belasten kann und die sie über die Muttermilch auch an ihre Jungtiere weitergeben können. Auch fehle es an geeigneten Quartieren. Je nach Art leben die Fledermäuse in naturnahen Wäldern, in Spalten und Ritzen an Gebäuden oder auf Dachböden. Ihre Winterquartiere sind in Baumhöhlen, Gewölbekellern, Tunneln und Höhlen. Die Batnight Ende August soll jedes Jahr genutzt werden, auf die Situation der Fledermäuse in Deutschland aufmerksam zu machen.