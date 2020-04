"Flatten the Curve" - Was steckt hinter der ominösen Kurve?

Verlauf der Corona-Neuinfektionen in BW "Flatten the Curve" - Was steckt hinter der ominösen Kurve?

Die Redewendung "Flatten the Curve" (engl. für "die Kurve flacher machen") ist seit Beginn der Corona-Krise in aller Munde. Doch was sagt diese grafische Darstellung über den Verlauf der Pandemie eigentlich genau aus? Und was sind die weiteren Kennwerte, die man unbedingt im Blick behalten sollte?

