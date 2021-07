Das Ende der Verbrenner in Europa rückt näher. Denn: Die EU-Kommission will mit ihrer Klimastrategie den CO2-Ausstoß stark reduzieren. Deutsche Autobauer sind unterschiedlich weit.

Die Würfel für die Zukunft von Diesel und Benziner in Europa dürften bald gefallen sein: Die EU-Kommission stellt am Mittwoch ihre Klimastrategie Fit-for-55 vor. Das Ziel ist eine drastische Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Die Folge für die Autobauer ist schon absehbar: Die neuen Grenzwerte werden so streng sein, dass faktisch ein Verbrenner-Verbot kommt. Also das Aus für Diesel- und Benzinmotoren. Die Frage ist nur noch, wann genau - etwa schon 2030, 2035 oder womöglich erst 2040?

Autobauer stellen sich auf Ende der Verbrenner ein

Bei der VW-Tochter Audi steht der Termin für das Aus von Diesel- und Benzinmotoren. Vor einigen Wochen hat der Ingolstädter Autobauer mit großem Werk in Neckarsulm seine Strategie vorgestellt: Laut Planung rollt im Jahr 2033 der letzte Verbrenner vom Band. Es wird ein großer SUV sein. Auch Hybridautos will Audi dann nicht mehr herstellen. Schon ab Mitte des Jahrzehnts sollen bei Audi nur noch E-Autos entwickelt werden.

Porsche: E-Autos und Hybrid auf 80 Prozent steigern

Bei Porsche peilt man an, dass bei den verkauften Fahrzeugen der Anteil von E-Autos und Hybridwagen bis 2030 auf 80 Prozent steigt. Nach derzeitiger Planung soll es nur die Sportwagenikone - den 911er - in Zukunft als Verbrenner geben. Dann aber angetrieben durch umweltfreundliche E-Fuels.

Der VW-Konzern will bei seiner Elektro-Strategie Synergien in der Produktion nutzen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Im restlichen VW-Konzern werden Autos mit Diesel- und Benzinmotoren für den europäischen Markt zwischen 2033 und 2035 auslaufen. Und Opel hat vergangene Woche angekündigt, ab 2028 in der EU nur noch E-Modelle anzubieten.

Daimler stellt E-Mobilitätsstrategie kommende Woche vor

Noch offen ist, wie sich Daimler aufstellen wird. In rund einer Woche wird der Konzern seine neue E-Mobilitätsstrategie vorstellen. Dabei ist klar, die bisherige Planung, wonach bis 2030 der Anteil der Verbrenner bei den verkauften Autos noch immer bei der Hälfte liegen soll, ist nicht mehr zu halten. Daimler wird sich ambitioniertere Ziele stecken müssen.

BMW hat angekündigt, bis 2030 solle die Hälfte der weltweit verkauften Fahrzeuge vollelektrisch sein.