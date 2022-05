per Mail teilen

In Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) hat die Corona-Zeit die Menschen laut einer Langzeitstudie deutlich aktiver gemacht. Mehr als 400 Hobbysportlerinnen und Hobbysportler nahmen daran teil. Das Ergebnis: 50 Prozent bewegten sich im Corona-Jahr 2021 mindestens 30 Minuten an fünf Tagen in der Woche. Das sind 20 Prozent mehr als noch 2015.