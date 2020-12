Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat am Freitag angekündigt, wer in Deutschland ab 27. Dezember zuerst gegen Corona geimpft wird. Demnach sind als erstes unter anderem die über 80-Jährigen und Pflegekräfte, die diese Menschen betreuen, an der Reihe. Alle anderen bat Spahn um Geduld. mehr...