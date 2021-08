per Mail teilen

Der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK), Wolfgang Grenke, fordert vom Land einen "neuen Betriebsmodus" bei der Digitalisierung: "Vor allem die Verwaltung muss endlich im Digitalzeitalter ankommen", sagte er in Stuttgart. Grenkes Meinung nach ist das Thema Digitalisierung in Baden-Württemberg auf zu viele Stellen verteilt. Für Unternehmen sei zum Beispiel eine einheitliche Identifikationsnummer notwendig, um den Austausch mit den Behörden zu vereinfachen. "Heute muss man bei jeder Anmeldung seine Daten immer wieder neu eingeben. Und es gibt die unterschiedlichsten Anmeldeverfahren." Damit müsse Schluss sein, so Grenke.