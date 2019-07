Laut aktuellem Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung stehen die Städte, Gemeinden und Kreise in Baden-Württemberg finanziell sehr gut da. Im bundesweiten Vergleich nehmen sie neben denen in Hessen und Bayern am meisten Steuern ein.

Die Steuereinnahmen steigen seit Jahren, die Kommunen haben viele Rücklagen und kaum Schulden: Baden-Württembergs Städte und Gemeinden stehen im bundesweiten Vergleich finanziell glänzend da - so lässt sich die Studie der Bertelsmann-Stiftung zusammenfassen. Betrachtet wurden die vergangenen zwei Jahre, und zwar Steuereinnahmen, die erwirtschafteten Überschüsse sowie die aufgenommenen Kredite seitens der Kommunen. Baden-Württemberg muss kaum Kredite aufnehmen In Baden-Württembergs nimmt Ulm demnach am meisten Steuern ein: 1.993 Euro pro Einwohner. Der Kreis Calw nimmt im Land am wenigsten Steuern ein, steht aber mit 1.133 Euro pro Einwohner immer noch besser da als der Bundesdurchschnitt. Die kommunalen Schulden im Land belaufen sich auf 33 Euro pro Einwohner. Die baden-württembergischen Kommunen mussten auch zuletzt kaum Kredite aufnehmen. Im Vergleich dazu sind die Städte und Gemeinden im Saarland mit 1.884 Euro pro Einwohner besonders verschuldet. Großes Gefälle zwischen West und Ost Die Autoren der Studie warnen jedoch davor, dass sich die gute Wirtschaftslage verschlechtern könnte. Dann würden auch in Baden-Württemberg die Steuern voraussichtlich zurückgehen. Insgesamt zeigt der Report die großen Unterschiede innerhalb Deutschlands auf: Der Norden nimmt weniger Steuern ein als der Süden, vor allem gibt es aber ein Gefälle zwischen West und Ost. Die Kommunen in Baden-Württemberg nahmen im Schnitt fast doppelt so viele Steuern ein wie Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt.