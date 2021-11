Baden-Württemberg kann mit dickem Steuerplus rechnen

Die Coronalage spitzt sich zu - trotzdem geht es der Wirtschaft im Land besser. Das beschert Grün-Schwarz in 2022 über 2,5 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen als erwartet.

Deutlich mehr Geld für Baden-Württemberg in den kommenden Jahren: Nach Angaben des Finanzministeriums ergibt die aktuelle Steuerschätzung allein für 2022 ein Plus von 2,57 Milliarden Euro für den baden-württembergischen Haushalt. Bis zum Jahr 2025 werden die Steuermehreinnahmen sogar auf rund 12,6 Milliarden Euro geschätzt. Aufgeschlüsselt heißt das, der Finanzminister kann für 2023 mit 2,66 Milliarden Euro mehr rechnen als bisher gedacht - in 2024 und 2025 sind es dann noch einmal 2,73 und 2,81 Milliarden Euro. Und auch im laufenden Jahr bekommt das Land mehr Geld als erwartet: nämlich fast 1,9 Milliarden Euro.

Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) erklärte dazu: "Wir werden uns bei der Verwendung der Steuermehreinnahmen an Zielen orientieren, die wir in der in Koalition gemeinsam beschlossen haben: Notkredite tilgen, gezielt in die Zukunft des Landes investieren, vor allem aber auch die Pandemie weiterhin bekämpfen."

Plus von einer Milliarde bereits eingeplant

Das Finanzministerium hatte bereits im Vorfeld für 2022 mit einem Steuer-Plus von einer Milliarde Euro gerechnet und diese direkt im Haushaltsentwurf verplant. Jetzt kommen also noch einmal über 1,5 Milliarden Euro dazu. Baden-Württemberg profitiert ebenso wie der Bund davon, dass die Wirtschaft sich immer besser von der Corona-Krise erholt.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass Bund, Länder und Kommunen bis 2025 rund 179 Milliarden Euro mehr einnehmen sollen als noch im Mai vorhergesagt:

Schon am Montagabend wollen sich die Spitzen der baden-württembergischen Landesregierung in der Haushaltskommission treffen, um über die Verwendung des zusätzlichen Geldes im Etat 2022 zu beraten. Finanzminister Bayaz verweist darauf, dass es in der Regierungskoalition bereits einen Grundkonsens gebe: Mehreinnahmen sollten zuerst verwendet werden, um Corona-Kredite zurückzuzahlen. Außerdem werde mehr Geld zurückgelegt, um Maßnahmen gegen Corona zu finanzieren. Außerdem muss die Landesregierung davon ausgehen, dass sie mehr Mittel als geplant benötigen wird, um die zu erwartenden Gehaltssteigerungen im öffentlichen Dienst zu finanzieren.

Der Entwurf für den Haushalt sieht bisher vor, dass die Regierung im kommenden Jahr keine neuen Schulden aufnimmt und 474 Millionen Euro der Corona-Kredite tilgen will. Außerdem will Grün-Schwarz rund 915 Millionen Euro investieren. Eine halbe Milliarde sollen als Puffer zurückgelegt werden - für das, was die Pandemie eventuell noch kostet.

Noch viele Wünsche offen

Die Ministerien haben noch jede Menge offene Wünsche, denn in der ersten Runde wurden wegen fehlender Mittel zahlreiche Projekte abgelehnt. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir werden sparsam und zielgerichtet mit dem Steuerplus umgehen: Wir investieren in Bereiche, die die Steuergelder von morgen generieren, in konsequenten Klimaschutz und gute Bildung."

CDU sieht etwas mehr Spielraum

Sein CDU-Kollege Manuel Hagel erklärte: "Die aktuelle Steuerschätzung ist eine wirklich gute Nachricht für unseren Haushalt und gibt uns in herausfordernden Zeiten ein wenig mehr Manövrierraum." Die Corona-Hilfen hätten den Unternehmen geholfen.

Der Haushaltsentwurf für 2022 wurde schon vergangene Woche in erster Lesung im Landtag behandelt. Diese Woche beschäftigt sich der Finanzausschuss damit. Die zweite Beratung ist Mitte Dezember - beschlossen werden soll der Etat zwei Tage vor Heiligabend. Der Entwurf sieht bisher unter anderem vor, dass mit 130 Millionen Euro Bildungsrückstände an den Schulen bekämpft werden sollen. Mehr als 50 Millionen Euro sollen in den Klimaschutz fließen, 160 Millionen Euro in die Sanierung von Landesstraßen und Brücken.