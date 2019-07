Das baden-württembergische Kabinett hat die Finanzierung für die sogenannte Große Wendlinger Kurve an der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm beschlossen - mit den fälligen 100 Millionen Euro soll ein Engpass vermieden werden.

Lange ist über den zweigleisigen Ausbau der Wendlinger Kurve gestritten worden. Sie gilt als entscheidende Schnittstelle zwischen der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm und der Neckartalbahn von Plochingen (Kreis Esslingen) nach Tübingen. Ein zweites Gleis war bei den Planungen von Stuttgart 21 nur als Option vorgesehen.

"Der zweigleisige Ausbau der Wendlinger Kurve wird eine zukunftsfähige Anbindung zum Neckartal sicherstellen. Ein Engpass wird hierdurch vermieden." Landesverkehrsminister Winfried Hermann

Mit dem Kabinettsbeschluss vom Dienstag ist die Finanzierung eines zweiten Gleises für die der Wendlinger Kurve gesichert. Nach Angaben des Verkehrsministeriums dient die Strecke nach den aktuellen Planungen vorwiegend dem Regionalverkehr, im Halbstundentakt von Reutlingen zum Flughafen und zur Messe weiter zum Hauptbahnhof nach Stuttgart. Mit zwei Gleisen könne das Zugangebot jedoch noch ausgeweitet werden, so das Ministerium.

Bis 2025 soll die Große Wendliger Kurve fertig sein

Das Verkehrsministerium strebt an, das zweite Gleis der Wendlinger Kurve gemeinsam mit Stuttgart 21 Ende des Jahres 2025 in Betrieb zu nehmen. Das Gleis soll am Ortsrand von Oberboihingen (Kreis Esslingen) ausfädeln und dann in einem Tunnel die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm unterqueren. Das zweite Gleis wird den Angaben zufolge 100 Millionen Euro kosten. 55 Millionen Euro zahlt der Bund, das Land übernimmt 22,5 Millionen Euro und jeweils 11,25 Millionen Euro zahlen der Verband Region Stuttgart und die Region Neckar-Alb.