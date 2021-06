Die Finanzlage an den Kliniken in Baden-Württemberg ist schlecht. Laut dem neuen "Krankenhaus Rating Report" droht fast jeder dritten Klinik im Land die Pleite - Tendenz steigend!

Stagnation - für die Krankenhäuser bedeutet dieser Begriff nichts Gutes. Denn die Zahl der Patientinnen und Patienten an den Kliniken bleibt gleich. Und damit bleiben auch die Einnahmen auf dem gleichen Niveau. Besonders hart trifft es lauf dem Report die Kliniken in Baden-Württemberg.

27 Prozent der Kliniken im Land droht laut dem Bericht des RWI Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung die Insolvenz. Kein Bundesland steht damit so schlecht da wie Baden-Württemberg. Die Autoren der Studie "Krankenhaus-Rating-Report" gehen nicht davon aus, dass sich die Lage in Zukunft verbessern wird. Sie rechnen im Gegenteil damit, dass die Zahl der insolvenzbedrohten Kliniken weiter ansteigt.

Corona-Pandemie spielte noch keine Rolle

Was die Lage für die Krankenhäuser noch schwieriger macht: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden in dem Report noch nicht erfasst. Der aktuelle Report bezieht sich auf das Jahr 2019. 2020 und auch in diesem Jahr kämpfen viele Krankenhäuser mit weiteren Einnahmeverlusten. Viele geplante Operationen wurden abgesagt, weil viele Plätze in den Kliniken für Corona-Patienten gebraucht wurden. Für die Krankenhäuser war das aus finanzieller Sicht ein Verlustgeschäft. Sie hoffen auf weitere Unterstützung vom Bund und auch von der Landesregierung.

Der "Krankenhaus-Rating-Report" des RWI Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung mit Sitz in Essen untersucht jedes Jahr die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser.