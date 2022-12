Kliniken in Baden-Württemberg in Bedrängnis: Massive Verluste erwartet

Die Kosten in Krankenhäusern in Baden-Württemberg sind massiv gestiegen. Kliniken haben noch größere finanzielle Probleme als vor der Pandemie. Das ergab eine aktuelle Umfrage.

Die Finanzlage der Krankenhäuser in Baden-Württemberg wird immer schwieriger. Laut der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) haben Kliniken noch größere finanzielle Probleme als vor der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine. Das zeige eine aktuelle Umfrage, die am Dienstag in Stuttgart vorgestellt wird.

BW-Krankenhausgesellschaft schlägt Alarm

Hilfspakete vom Bund reichen laut der BWKG nicht aus, um Kliniken finanziell abzusichern. Die meisten befragten Krankenhäuser rechnen mit roten Zahlen - so das Ergebnis der Umfrage unter den Kliniken im Land. Vor allem die Personalkosten, aber auch Kosten für Energie, Nahrung und medizinischen Bedarf seien jetzt massiv gestiegen. Gleichzeitig würden finanzielle Mittel an anderer Stelle gekürzt. Das habe Auswirkungen auf Patientinnen und Patienten.

"Wartelisten in den Krankenhäusern sind noch länger geworden als vor der Pandemie."

Auch der Marburger Bund beobachtet Versorgungsengpässe und hat die Landesregierung in einem offenen Brief aufgefordert zu handeln. Insbesondere an Kinderkliniken würden Ärztinnen und Ärzte ihrer Verantwortung nicht mehr gerecht. Das baden-württembergische Sozialministerium will deshalb noch vor Weihnachten einen Krisengipfel abhalten. Er soll voraussichtlich an diesem Donnerstag stattfinden.

Kinderkliniken äußern scharfe Kritik

In diesem Brief an die Landesregierung beklagen Fachärztinnen und Fachärzte aus 23 der rund 30 Kinderkliniken im Land, dass das System seit Jahren "kaputtgespart" werde und dringende kinderchirurgische Eingriffe verschoben würden.

Die Lage in den Kinderkliniken in Baden-Württemberg ist seit Wochen angespannt, unter anderem aufgrund einer deutlichen Zunahme von Atemwegserkrankungen durch RS-Viren. Die Krankheit ist besonders für Frühgeborene, Säuglinge und Kleinkinder gefährlich.